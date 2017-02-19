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Integral Forex Türkiye Kupası Banvit’in

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Integral Forex Türkiye Kupası Banvit’in
Integral Forex Türkiye Kupası final müsabakasında, Anadolu Efes ile Banvit karşı karşıya geldi.

Integral Forex Türkiye Kupası final müsabakasında, Anadolu Efes ile Banvit karşı karşıya geldi. Mücadeleyi, 66-75'lik skorla kazanan Banvit, kupayı müzesine götürdü.

Salon: Ankara Arena

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Murat Biricik xx, Özlem Yalman xx

Anadolu Efes: Thomas x, Honeycut xx 12, Oğulcan Baykan x, Doğuş Balbay x 2, Derrick Brown xxx 25, Cedi Osman x 4, Samet Geyik x, Berk Demir x, Jayson Granger x 5, Thomas Heurtel xx 6, Can Mutaf x, Dunston xx 12

Başantrenör: Velimir Perasovic

Banvit: Doğukan Sönmez x, Edo Muric x 2, Damian Kulig xx 12, Tolga Geçim xx 3, Gökalp x, Gediminas Orelik xxx 17, Metehan Akyel x, Merthan Mutlu x, Gasper Vidmar xxx 11, Chappell xx 11, Furkan Korkmaz x, Theodore xxx 19

Başantrenör: Sasa Filipovski

1. Periyot: 14-23 (Banvit lehine)

Devre: 32- 38 (Banvit lehine)

3. Periyot: 44-52 (Banvit lehine)

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