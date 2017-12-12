  • BIST 108.750
  • Altın 153,321
  • Dolar 3,8341
  • Euro 4,5139
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 13 °C

İnternetten Aldığı Bot Yerine Terlik Geldi

» »
İnternetten Aldığı Bot Yerine Terlik Geldi
Adıyaman'da, internetten bot siparişi veren bir kişi, kargo ile gelen terliğin şaşkınlığını yaşıyor.

Adıyaman'da, internetten bot siparişi veren bir kişi, kargo ile gelen terliğin şaşkınlığını yaşıyor.

Adıyaman'da, sağlık çalışanı olan 26 yaşındaki G.K., internetten bulduğu bir siteden 2 adet bot ayakkabı siparişi verdi. 100 TL'ye satın aldığı ürünü kargodan teslim alan G.K., paketi açtığında sipariş ettiği bot ayakkabı yerine 2 adet terlikle karşılaşan G.K., büyük bir şok yaşadı. Durum üzerine firmanın iletişim numarasını arayan G.K., bot ayakkabı yerine kendisine terlik gönderildiğini belirtmesi üzerine firma görevlileri G.K'ye, "Daha ne istiyorsunuz en azından terlik gönderdik güle güle kullanın" şeklinde konuşmalarda bulundu.

İnternet üzerinden sürekli alışveriş yaptığını ama ilk defa böyle birşeyler karşılaştığını belirten G.K., "Yaklaşık bir hafta önce sosyal paylaşım sitesi instagramdan gördüğüm 2 adet bot indirime girmiş ve bende sipariş vermiştim. Sipariş verdiğim ürünleri kargo getirince bende hiç paketlere bakmadan ödemeyi yaptım. Bir süre sonra pakete baktığımda sipariş verdiğim ürünlerin yerine 2 adet terlik görünce büyük bir şok yaşadım. Sipariş verdiğim firmayı arayarak durumu anlattım onlarda kalkıp bana, "Daha ne istiyorsunuz en azından terlik gönderdik güle güle kullanın" sözlerini kullandılar.

Şunu çok iyi anladım ki nereden neyi sipariş ederseniz edin gelen ürünü teslim alacağınız zaman önce pakete bakacaksınız sonra ürünü teslim alacaksınız. İşin garip tarafı gelen terlikler faturalı ama faturada da ayakkabı yazıyor. Kimsenin bu duruma düşmesini istemem. 100 TL pek büyük bir rakam değil ama sonuçta dolandırılmak insanın zoruna gidiyor.

Firmanın 24 43 ile biten numarasını google'a yazdığımda birçok kişi tarafından paylaşımlar yapılmış ve numaranın dolandırıcılara ait olduğu yazılmış keşke dolandırılmadan önce hem numarayı hem de firmayı araştırsaydım" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ay Yıldızlı Kolye İle Gözünü Çıkardılar12 Aralık 2017 Salı 09:53
  • Metruk Evde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu12 Aralık 2017 Salı 09:48
  • Balıkesir’de Helikopter Destekli Operasyon: 17 Gözaltı12 Aralık 2017 Salı 09:43
  • 120 Kovan Arılarla Birlikte Çalındı12 Aralık 2017 Salı 09:43
  • Hurdaya Dönen Araçtan Burnu Kanamadan Çıktı12 Aralık 2017 Salı 09:43
  • Havacı 21 Fetö Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi12 Aralık 2017 Salı 09:38
  • Dolandırıcılardan Vali Taklidi12 Aralık 2017 Salı 09:38
  • Yaşlı Dilencinin Cebinden İçki Kutusu Çıktı12 Aralık 2017 Salı 09:33
  • Dur İhtarına Uymayan Sürücünün Motosikletinden 10 Kilo Eroin Çıktı12 Aralık 2017 Salı 09:28
  • İsrail’in Göstericilere Müdahalesinde Dün 163 Filistinli Yaralandı12 Aralık 2017 Salı 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti