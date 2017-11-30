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İnternetten araç satışı en büyük sorun

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İnternetten araç satışı en büyük sorun
MASFED'in Ankara, İstanbul, Ordu, Samsun, Giresun, Çorum, Erzurum, Tokat ve Aydın temsilcileri, Karadeniz istişare toplantısında biraraya geldi. MASFED, "İnternetten araç satışı en büyük sorun" mesajını paylaştı

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Karadeniz İstişare Toplantısı sektör temsilcilerini Trabzon Akçaabat’ta buluşturdu. Toplantıya 25 ilde faaliyet gösteren 2. el araç satıcıları ve sektör temsilcileri katıldı.Toplantıda MASFED Başkanı Aydın Erkoç, Genel Sekreter Niyazi Berktaş, yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. 

MASFED Başkanı Aydın Erkoç, " Bugün, Ankara, İstanbul, Ordu, Samsun, Giresun, Çorum, Erzurum, Tokat, Aydın’dan; Türkiye’nin dört bir yanından arkadaşlarımızla birlikteyiz. Biliyorsunuz mesleğimizin sorunları, çözüm bekleyen, hepimizin uğraş verdiği sıkıntıları var. Kamu ve bürokrasi kanadında bu yönde önemli çalışmalar yapıyoruz. İkinci el ticaretin düzenlenmesi, KDV sorununun çözümü, internetten araç alım satımı gibi pek çok konu için çalışıyoruz. Bunları çözmeye ve mesleğimizi hak ettiği saygınlığa kavuşturmaya kararlıyız. Bunu hep birlikte başaracağız.” dedi.  N.Alper CABBAR 

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