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İnternetten Bahis Yapmak İsterken Dolandırıldı

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İnternetten Bahis Yapmak İsterken Dolandırıldı
Eskişehir'de internet üzerinden bahis yapmak isteyen bir kişi, 3 bin 419 lira dolandırıldı.

Eskişehir'de internet üzerinden bahis yapmak isteyen bir kişi, 3 bin 419 lira dolandırıldı.

Eskişehir'de yaşayan F.M. (41) internet üzerinden bahis oynamak istedi. Bir sitede futbol maçlarına kupon yapıldığını gören F.M., oynayanların kazandığı yönünde yazılar gördü. Sitede yazılı telefon numarası ile iletişime geçen F.M., kimliği belirsiz kişilerin yönlendirmesi sonucunda 3 bin 419 lira parasını yatırdı. Sonradan dolandırıldığını anlayan F.M., polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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