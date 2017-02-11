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İntihar Eden Yaşlı Çiftin Cenazesini Alan Yok

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İntihar Eden Yaşlı Çiftin Cenazesini Alan Yok
İzmir'in Çeşme ilçesinde kaldıkları otele intihar mektubu bırakarak plajda intihar eden Altan Çetin (70) ile Ülker Çetin (68) çiftinin cenazeleri İzmir...

İzmir'in Çeşme ilçesinde kaldıkları otele intihar mektubu bırakarak plajda intihar eden Altan Çetin (70) ile Ülker Çetin (68) çiftinin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan daha alınmadı.

İzmir Çeşme ilçesine tatil yapmam için giden Altan Çetin (70) ile Ülker Çetin (68) çifti, burada bir otele yerleşmiş ardından da iki not bırakıp kayıplara karışmıştı. Uzun süre haber alınamayan çiftin cesetleri ise plajda bulunmuştu. Yaşlı çiftin cansız bedenleri otopsi için 3 gün önce İzmir Adli Tıp Kurumuna getirilirdi. Adli Tıp Kurumuna getirilen yaşlı çiftin cansız bedenlerini almak için herhangi bir müracaatın olmadığı öğrenildi.

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