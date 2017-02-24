İntihar Etmek İçin Çatıya Çıkan Genci Vatandaşlar Kurtardı

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Atatürk Alanı'nda bulunan bir işhanının çatısına çıkarak intihara kalkışan kişiyi çevrede bulunan bir vatandaş kurtardı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Atatürk Alanı'nda bulunan bir işhanının çatısına çıkarak intihara kalkışan kişiyi çevrede bulunan bir vatandaş kurtardı.

Edinilen bilgeye göre, ismi öğrenilemeyen bir genç kendini çatıdan aşağı sarkıtarak intihar etmek istedi. Bir süre çatıda asılı vaziyette duran genci aşağıdaki vatandaşlar bağırarak ikna etmeye çalışırken bu sırada yanına yaklaşan bir kişi genci yakalayarak yukarı çekti. Kurtardığı genci tartaklayan kişi daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine genci teslim ederken, intihara kalkışan genç hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.