  • BIST 89.934
  • Altın 148,039
  • Dolar 3,7126
  • Euro 3,9034
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 11 °C

İntihar Etmek İsteyen Genç ,Ekmek Bıçağıyla Kız Kardeşini Rehin Aldı

» »
İntihar Etmek İsteyen Genç ,Ekmek Bıçağıyla Kız Kardeşini Rehin Aldı
Anamur'da psikolojik sorunları nedeniyle intihar etmek isteyen 20 yaşındaki Furkan B. kız kardeşi 13 yaşındaki İlayda B.yi rehin aldı.

Anamur'da psikolojik sorunları nedeniyle intihar etmek isteyen 20 yaşındaki Furkan B. kız kardeşi 13 yaşındaki İlayda B.yi rehin aldı.

Mersin'in Anamur İlçesi Sağlık Mahallesi Devlet Hastanesi altındaki bulunan 3 katlı binanın birinci katında ailesi ile yaşayan 21 yaşlarındaki psikolojik sorunları olduğu belirtilen Furkan B. ismindeki genç, kız kardeşi İlayda B.'yi , ekmek bıçağı ile rehin alarak odaya kapattı.

Olay yerine sağlık ekipleri ve polislerle birlikte iki psikoloğun bulunduğu öğrenilirken, Furkan B. ismindeki gencin 4 saattir kız kardeşini rehin tuttuğu belirtildi. Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki bekleyişleri sürerken, psikolojik rahatsızlığı olan gencin kendisi ile konuşmak isteyen polis ve yakınlarını reddettiği öğrenildi.

İntihar Etmek İsteyen Genç ,Ekmek Bıçağıyla Kız Kardeşini Rehin Aldı

İntihar Etmek İsteyen Genç ,Ekmek Bıçağıyla Kız Kardeşini Rehin Aldı

İntihar Etmek İsteyen Genç ,Ekmek Bıçağıyla Kız Kardeşini Rehin Aldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamyonet İle Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü02 Mart 2017 Perşembe 22:58
  • Altın Madeninin İşlendiği Fabrikada Yangın02 Mart 2017 Perşembe 22:58
  • Gaspçıların Yerde Sürüklendiği Vatandaş Dehşet Anları Anlattı02 Mart 2017 Perşembe 22:58
  • Terör Örgütü Dhkp-c Ve Tkp/ml Operasyonunda 3 Tutuklama02 Mart 2017 Perşembe 22:13
  • Gece Bekçisi Uyuşturucudan Gözaltına Alındı02 Mart 2017 Perşembe 22:13
  • Bingöl’de 22 Yer Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi02 Mart 2017 Perşembe 21:18
  • Sivas’ta Pkk-kck Operasyonu02 Mart 2017 Perşembe 21:18
  • Terör Örgütüne Yardım Eden 2 Şüpheli Tutuklandı02 Mart 2017 Perşembe 21:18
  • Öğrencilerin Deprem Paniği Güvenlik Kamerasına Yansıdı02 Mart 2017 Perşembe 21:08
  • Kaymakamın Makam Aracı İle Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 6 Yaralı02 Mart 2017 Perşembe 21:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti