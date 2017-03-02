İntihar Girişimini Sosyal Medyadan Canlı Yayınladılar

Bingöl'de 4 katlı bir binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı, vatandaşlar filmi gibi izlerken, bazı kişilerinde cep telefonuyla sosyal medyadan...

Bingöl'de 4 katlı bir binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı, vatandaşlar filmi gibi izlerken, bazı kişilerinde cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayın yapması dikkat çekti.

Olay, merkez Genç Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ailevi problemleri olan T.K. cadde üzerinde bulunan dört katlı bir binanın teras katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekiler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, binanın altında şişme yatak açarken, polis ve T.K.'nin yakınları şahsı ikna etmeye çalıştı.

Sosyal medyadan canlı yayın yaptılar

Bu sırada aşağıda toplanan vatandaşlar olayı film gibi izledi. Bazıları ise cep telefonları ile hem görüntü çekti, hemde sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.

Polisin ikna çabası devam ederken, bir kişi T.K.'nin dalgınlığından faydalanarak yakalamayı başardı. Teras kata çekilen şahıs aşağı indirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.