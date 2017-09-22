İntörn Mühendislik Zirvesi Gaziantep’te Yapıldı

Gaziantep Üniversitesinde 10. İntörn Mühendislik zirvesi gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesinde 10. İntörn Mühendislik zirvesi gerçekleştirildi. Zirvede konuşan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, alınan geri dönüşlerin doğru yolda olduklarının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen İntörn Zirvesine, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Günal, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi, SANKO Süper Film Genel Müdürü Gültekin Savaşkan ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür İntörnlük markasının tamamen Gaziantep Üniversitesine ait olduğunu belirterek, "Gazişehir her zaman risk alan, risk yöneten ve aynı zamanda da marka değeri oluşturan bir şehirdir. Bu marka değerlerinden birisi marka tescili bize ait olan İntörnlük markası, tamamen bizim, Gaziantep Üniversitesine aittir. Birkaç yıl önce bu adım atılırken elbette bazı tereddütler vardı. Ama şehrimizin, sanayicimizin, iş adamlarımızın ve bürokrasimizin sahiplenmesiyle, sizin de özverisiyle bu marka değeri yerini buldu. O kadar buldu ki şu anda eğitim sisteminde mühendislik ve hatta fen bilimlerinin temel alanlarında intörnlük geliyor. Demek ki çok doğru bir adım atmışız" dedi.

"Faks çekmeyi bilmiyorum"

Üniversitenin en tepesinde bulunmasına rağmen faks çekmeyi bilmediğini hatırlatan Rektör Gür, "Problemleri yerinde tespit etmek açısından size söylenen, sizin yapmaktan hoşlanmadığınız şeyler dahi size öğrencilik döneminde edinilmiş kazanımlar ve tecrübelerdir. Rektörlüğün en üst makamındayım, geç vakitlere kadar çalışıyorum. Belli bir saatten sonra personellerimizi gönderiyoruz. Gece bazen faks çekmek zorunda kaldığımda personeli işe çağırmak zorunda kalıyorum. Çünkü ben faks çekmeyi bilmiyorum. Bunun için öğrencilik döneminde ne öğrenirseniz kardır. Şu anda Gaziantep Üniversitesinden mezun olan mühendislerimiz aranan mühendislerdir. Çünkü onlardan geri dönüşlerde yüzde 70'in üzerinde teskere bırakıyorlar. Öğrenci memnun, sanayici memnun, üniversite memnun" şeklinde konuştu.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi, bu programın sanayiciler için çok verimli olduğunu, teorik eğitimini alan öğrencinin pratikte öğrenme fırsatını bulduğu, daha sonra bu arkadaşlarımız iş hayatında üretime ciddi katkılarda bulunduğunu söyledi.

"Türkiye'de ilk biz yaptık"

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Günal, intörnlük eğitimini Türkiye'de ilk olarak kendilerinin uyguladığını hatırlatarak, "İntörnlük eğitimi Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında tescilli olarak ilk olarak bizim ortaya koyduğumuz bir eğitim modeliydi. Ve bu en son YÖK toplantısında o toplantıda artık 7+1 eğitim sistemine tüm istekli yüksek öğretim kurumlarda geçebilecekler. O yüzden İntörn eğitimini sizlerde önemseyin" ifadelerini kullandı.

SANKO Süper Film Genel Müdürü Gültekin Savaşkan, bu sistemin sadece Türkiye'de Gaziantep Üniversitesinde uygulandığını belirterek, " Bu sistem Türkiye'de sadece Gaziantep'te uygulanıyor. Peki neden başka ülkelerde bu uygulama yok. Çünkü oradaki öğrenci okurken, kendi donanımını kendi yetişme sorumluluğunu, kendisini hayata hazırlama sorumluluğunu alıyor. Bizde almadığımız için bu uygulamalar gerekiyor. Sistem çok güzel, eskiden 15 stajyer alırdım, ancak şimdi almıyorum. Bunun yerine 3 tane intörn öğrencisi alıyorum ve bunlar bende devam eder" diye konuştu.