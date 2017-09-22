  • BIST 104.062
  • Altın 145,621
  • Dolar 3,4946
  • Euro 4,1808
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 24 °C
  • Amasya 30 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 27 °C

İntörn Mühendislik Zirvesi Gaziantep’te Yapıldı

» »
İntörn Mühendislik Zirvesi Gaziantep’te Yapıldı
Gaziantep Üniversitesinde 10. İntörn Mühendislik zirvesi gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesinde 10. İntörn Mühendislik zirvesi gerçekleştirildi. Zirvede konuşan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, alınan geri dönüşlerin doğru yolda olduklarının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen İntörn Zirvesine, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Günal, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi, SANKO Süper Film Genel Müdürü Gültekin Savaşkan ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür İntörnlük markasının tamamen Gaziantep Üniversitesine ait olduğunu belirterek, "Gazişehir her zaman risk alan, risk yöneten ve aynı zamanda da marka değeri oluşturan bir şehirdir. Bu marka değerlerinden birisi marka tescili bize ait olan İntörnlük markası, tamamen bizim, Gaziantep Üniversitesine aittir. Birkaç yıl önce bu adım atılırken elbette bazı tereddütler vardı. Ama şehrimizin, sanayicimizin, iş adamlarımızın ve bürokrasimizin sahiplenmesiyle, sizin de özverisiyle bu marka değeri yerini buldu. O kadar buldu ki şu anda eğitim sisteminde mühendislik ve hatta fen bilimlerinin temel alanlarında intörnlük geliyor. Demek ki çok doğru bir adım atmışız" dedi.

"Faks çekmeyi bilmiyorum"

Üniversitenin en tepesinde bulunmasına rağmen faks çekmeyi bilmediğini hatırlatan Rektör Gür, "Problemleri yerinde tespit etmek açısından size söylenen, sizin yapmaktan hoşlanmadığınız şeyler dahi size öğrencilik döneminde edinilmiş kazanımlar ve tecrübelerdir. Rektörlüğün en üst makamındayım, geç vakitlere kadar çalışıyorum. Belli bir saatten sonra personellerimizi gönderiyoruz. Gece bazen faks çekmek zorunda kaldığımda personeli işe çağırmak zorunda kalıyorum. Çünkü ben faks çekmeyi bilmiyorum. Bunun için öğrencilik döneminde ne öğrenirseniz kardır. Şu anda Gaziantep Üniversitesinden mezun olan mühendislerimiz aranan mühendislerdir. Çünkü onlardan geri dönüşlerde yüzde 70'in üzerinde teskere bırakıyorlar. Öğrenci memnun, sanayici memnun, üniversite memnun" şeklinde konuştu.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi, bu programın sanayiciler için çok verimli olduğunu, teorik eğitimini alan öğrencinin pratikte öğrenme fırsatını bulduğu, daha sonra bu arkadaşlarımız iş hayatında üretime ciddi katkılarda bulunduğunu söyledi.

"Türkiye'de ilk biz yaptık"

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Günal, intörnlük eğitimini Türkiye'de ilk olarak kendilerinin uyguladığını hatırlatarak, "İntörnlük eğitimi Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında tescilli olarak ilk olarak bizim ortaya koyduğumuz bir eğitim modeliydi. Ve bu en son YÖK toplantısında o toplantıda artık 7+1 eğitim sistemine tüm istekli yüksek öğretim kurumlarda geçebilecekler. O yüzden İntörn eğitimini sizlerde önemseyin" ifadelerini kullandı.

SANKO Süper Film Genel Müdürü Gültekin Savaşkan, bu sistemin sadece Türkiye'de Gaziantep Üniversitesinde uygulandığını belirterek, " Bu sistem Türkiye'de sadece Gaziantep'te uygulanıyor. Peki neden başka ülkelerde bu uygulama yok. Çünkü oradaki öğrenci okurken, kendi donanımını kendi yetişme sorumluluğunu, kendisini hayata hazırlama sorumluluğunu alıyor. Bizde almadığımız için bu uygulamalar gerekiyor. Sistem çok güzel, eskiden 15 stajyer alırdım, ancak şimdi almıyorum. Bunun yerine 3 tane intörn öğrencisi alıyorum ve bunlar bende devam eder" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilal Erdoğan Bursa’da Öğrencilerle Bir Araya Geldi22 Eylül 2017 Cuma 14:28
  • Kıyıkışlacıklıların Okul Hasretinde Mutlu Son22 Eylül 2017 Cuma 14:28
  • Yüksekova’da İlköğretim Haftası22 Eylül 2017 Cuma 14:28
  • Oltu’da İlköğretim Haftası Etkinlikleri22 Eylül 2017 Cuma 14:28
  • Selendi’de İlköğretim Haftası Kutandı22 Eylül 2017 Cuma 13:33
  • Siverek’te İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Yardımı22 Eylül 2017 Cuma 13:28
  • Eğitim Yardımlarının Süresi Uzatıldı22 Eylül 2017 Cuma 13:23
  • Gürpınar’da İlköğretim Haftası22 Eylül 2017 Cuma 13:08
  • Burhaniye’de Bülent Dükancı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Oldu22 Eylül 2017 Cuma 12:48
  • Eğitim İçin El Ele’de Yeni Dönem Kayıtları Başladı22 Eylül 2017 Cuma 12:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti