Invest İn Mali Forumu 2017 Aralık’ta Gerçekleşecek

Mali'yi Batı Afrika'da bir ekonomi merkezi olarak gösterme amacıyla düzenlenen Invest in Mali Forumu 2017 başkent Bamako'da 7 ve 8 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Mali'yi Batı Afrika'da bir ekonomi merkezi olarak gösterme amacıyla düzenlenen Invest in Mali Forumu 2017 başkent Bamako'da 7 ve 8 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Mali Yatırım Destek Ajansı (API-MALI) tarafından, Sahra Altı Afrika'daki iş hayatı ve yatırımlar için stratejik bir konum olarak Mali'yi desteklemek üzere düzenlenen ve Dünya Bankası'nca desteklenen büyük bir uluslararası etkinlik olan Invest in Mali Forumu 2017, Mali'nin başkenti Bamako kentinde 7 ve 8 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada, Invest in Mali Forumu 2017, üst düzey konferans ve panellere, işletmeler arası özel toplantılara, saha ziyaretlerine, önemli uluslararası oyuncularla görüşmelere, sergilere ve bir Mali Bölgeleri Köyü'ne ev sahipliği yapacak ve ülkeyi Batı Afrika'da bir ekonomi merkezi olarak gösterme amacını taşıyacak.

Bu forum, Mali'nin ekonomik kalkınma stratejisine, yatırım teşviklerine ve paydaşları tarım, hayvancılık, altyapı ve enerji olmak üzere hedeflenen dört kilit sektörde yeni projeler gerçekleştirmeye teşvik edecek tedbirlere ilişkin olarak yatırımcılara genel bir görünüm sağlayacağı belirtilirken, etkinliğin Investment Climate 3 ve PACAM programlarıyla Dünya Bankası, USAID, Feed the Future (Geleceği Besle) girişimi, Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Dutch Cooperation, Mali Ticaret ve Sanayi Odası (CCIM) ve Mali Ulusal İşverenler Konseyi (CNPM) gibi öncü ortakların desteğiyle, güçlü oyuncuları belirlenmiş bir hedefte bir araya getireceği kaydedildi.