  • BIST 104.502
  • Altın 139,839
  • Dolar 3,5648
  • Euro 4,0694
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
  • İzmir 35 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 25 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 26 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 26 °C

Invest İn Mali Forumu 2017 Aralık’ta Gerçekleşecek

» »
Invest İn Mali Forumu 2017 Aralık’ta Gerçekleşecek
Mali'yi Batı Afrika'da bir ekonomi merkezi olarak gösterme amacıyla düzenlenen Invest in Mali Forumu 2017 başkent Bamako'da 7 ve 8 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Mali'yi Batı Afrika'da bir ekonomi merkezi olarak gösterme amacıyla düzenlenen Invest in Mali Forumu 2017 başkent Bamako'da 7 ve 8 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Mali Yatırım Destek Ajansı (API-MALI) tarafından, Sahra Altı Afrika'daki iş hayatı ve yatırımlar için stratejik bir konum olarak Mali'yi desteklemek üzere düzenlenen ve Dünya Bankası'nca desteklenen büyük bir uluslararası etkinlik olan Invest in Mali Forumu 2017, Mali'nin başkenti Bamako kentinde 7 ve 8 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada, Invest in Mali Forumu 2017, üst düzey konferans ve panellere, işletmeler arası özel toplantılara, saha ziyaretlerine, önemli uluslararası oyuncularla görüşmelere, sergilere ve bir Mali Bölgeleri Köyü'ne ev sahipliği yapacak ve ülkeyi Batı Afrika'da bir ekonomi merkezi olarak gösterme amacını taşıyacak.

Bu forum, Mali'nin ekonomik kalkınma stratejisine, yatırım teşviklerine ve paydaşları tarım, hayvancılık, altyapı ve enerji olmak üzere hedeflenen dört kilit sektörde yeni projeler gerçekleştirmeye teşvik edecek tedbirlere ilişkin olarak yatırımcılara genel bir görünüm sağlayacağı belirtilirken, etkinliğin Investment Climate 3 ve PACAM programlarıyla Dünya Bankası, USAID, Feed the Future (Geleceği Besle) girişimi, Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Dutch Cooperation, Mali Ticaret ve Sanayi Odası (CCIM) ve Mali Ulusal İşverenler Konseyi (CNPM) gibi öncü ortakların desteğiyle, güçlü oyuncuları belirlenmiş bir hedefte bir araya getireceği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turkcell’den 15 Temmuz’a Özel İletişim Paketi14 Temmuz 2017 Cuma 11:33
  • Türk Dijital Girişim Firması, Aldığı Yatırımla Yurtdışına Açıldı14 Temmuz 2017 Cuma 11:03
  • Bursa’da Su Faturalarının Kabarma Sebebi Belli Oldu14 Temmuz 2017 Cuma 10:48
  • Zeybekci: “Temmuz Ayında İhracat Tarihimizin En Önemli Büyümesini Yakalayacağız”14 Temmuz 2017 Cuma 10:38
  • Borsa Güne Yükselişle Başladı14 Temmuz 2017 Cuma 10:23
  • Tüik Kümes Hayvanları İstatistiklerini Açıkladı14 Temmuz 2017 Cuma 10:18
  • İnek Sütü Miktarı Mayıs’ta Azaldı14 Temmuz 2017 Cuma 10:13
  • Tarım-üfe Haziran’da Azaldı14 Temmuz 2017 Cuma 10:13
  • Bülent Eczacıbaşı: "Şehitlerimizi Saygı Ve Minnetle Anıyoruz"14 Temmuz 2017 Cuma 09:33
  • Serbest Piyasada Döviz Fiyatları14 Temmuz 2017 Cuma 09:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti