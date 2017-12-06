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İpek Soylu’dan Adanalı Tenisçilere Malzeme Desteği

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İpek Soylu’dan Adanalı Tenisçilere Malzeme Desteği
Geçen hafta Ünsal Firikçi Spor Kompleksinde bulunan tenis kortunda genç tenisçileri ziyaret eden İpek Soylu, destek sözünü yerine getirerek Adanalı tenis...

Geçen hafta Ünsal Firikçi Spor Kompleksinde bulunan tenis kortunda genç tenisçileri ziyaret eden İpek Soylu, destek sözünü yerine getirerek Adanalı tenis sporcularına malzeme yardımı yaptı.

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü Başkanı Ali Refah Keskin, Adanalı Tenis Milli Sporcusu İpek Soylu'nun babası Sermet Soylu ile Bölge Antrenörü Ebru Tekeoğlu'nu makamında kabul etti. İpek Soylu'nun davranışından dolayı babası Sermet Soylu'yu kutlayan Ataşbak, "Kentimizden bu kadar anlayışlı, vefakar, geldiği yeri unutmayan sporcuların çıkması bizi gururlandırıyor. İpek Soylu'nun bu yaklaşımı bizleri fazlasıyla mutlu etti. İnanıyorum ki o kortlarda tenis oynayan sporcular İpek Soylu'yu model alacaklardır" dedi.

Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü Başkanı Ali Refah Keskin, Adana tenisine büyük katkısı olan İpek Soylu'nun bu davranışını kutlayarak, Adana'dan daha fazla İpekler Çağlalar çıkması için büyük çabalar sarf ettiklerini söyledi.

Adanalı Tenis Milli Sporcusu İpek Soylu'nun babası Sermet Soylu ise kızının bu hareketi karşısında duygulandığını ifade ederek, "İpek geçen hafta tenis kortlarınü uğrayarak sporcularla maç yaparak sohbet etmiş. Daha sonra federasyon aracılığı ile burada bulunan sporculara malzeme yardımı için gerekli girişimleri yaptı. Bu davranışı bizleri ziyadesiyle gururlandırmıştır" diye konuştu.

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