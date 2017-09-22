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İpek Yolu Çizerleri Konak’ta

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İpek Yolu Çizerleri Konak’ta
Tarihi İpek Yolu'nun geçtiği ülkelerden karikatüristlerin eserleri Konak'ta buluştu.

Tarihi İpek Yolu'nun geçtiği ülkelerden karikatüristlerin eserleri Konak'ta buluştu.

Konak Belediyesi'nin destekleri ile 7. kez düzenlenen Uluslararası EgeArt Sanat Günleri kapsamında "İpek Yolu Karma Karikatür Sergisi" Konak'ta açıldı. Konak Belediyesi'nin Neşe ve Karikatür Müzesinde ziyaretçileriyle buluşan serginin açılışı büyük ilgi gördü. Karikatürcüler Derneği İzmir Temsilciliği üyeleri ve İzmirli sanatseverlerin katılım gösterdiği sergi beğeni topladı.

Tarih boyunca kullanılan bir ticaret güzergahı olmasının yanı sıra farklı kültürlerin ve bu kültürel deneyimleri aktaran bilgelerin ve gezginlerin takip ettiği yol olan İpek Yolu üzerinde bulunan Bosna Hersek, Çin, Özbekistan, Mısır ve Türkiye gibi ülkeden karikatüristlerin katıldığı sergide toplam 32 eser yer aldı. Sergide Bosna Hersek'ten Resad Sultanoviç, Çin'den Jiarui Jun, Özbekistan'dan Makhumud Jon Eshonkulov, Mısır'dan Wesam Khalil ve Yalda Haseminez, Türkiye'den ise Abidin Köse, Ayten Köse, Bülent Dağaşan, Birol Çün, Cem Güzeloğlu, Cemalettin Güzeloğlu, Ercan Baysal, Halit Şekerci, İrfan Özüdoğru, Lütfü Çakın, Levent Dağaşan, Mehmet Zeber, Mehmet Saim Bilge, Muhittin Köroğlu, Murteza Albayrak, Niyazi Yoltaş, Salih Kütükçü ve Sevdakar Çelik eserleriyle yer aldı. Girişlerin ücretsiz olduğu sergi 20 Ekim tarihine kadar açık kalacak.

Öte yandan, müzenin giriş katındaki sergi salonunda da yine 7. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri kapsamında Karikatürcüler Derneği İzmir Temsilcisi Mehmet Aslan'ın "Satirik Heykel" sergisi de ziyarete açıldı.

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