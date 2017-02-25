İpekoğlu: "Oyun Bana Umut Verdi”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, "Gol pozisyonlarını değerlendirme açısından şansızlık da beceriksizlikte var"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, "Gol pozisyonlarını değerlendirme açısından şansızlık da beceriksizlikte var"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, kendi evinde 2-1 mağlup oldukları Balıkesirspor maçının ardından yaptığı basın toplantısında, "Balıkesirspor gibi bir takıma 8-9 pozisyona giriyorsanız atmamız lazımdı. Balıkesirspor 3 pozisyona girdi. Gol pozisyonlarını değerlendirme açısından şansızlık da beceriksizlik de var. Play-off şansımız matematiksel olarak devam ettiği müddetçe devam edeceğiz ama şansınız bu maçtan sonra zorlaştı. Oyunun boyunu biraz uzakmış olabiliriz, Burak Çalık'ın yaptığı koşuları engelleme adınaydı biraz. Bulduğumuz 9 pozisyondan üçünü değerlendireceksiniz. Bunu yapamazsanız sıkıntı yaşarsınız. Bu ligin en doğru oynayan takımlarından biri Balıkesir, üstelik en formda orta saha ve forvet oyuncularına sahip takım Balıkesirspor. Transfer tahtasını açamamış da olsalar ellerinde iyi bir kadro var. Pozisyonları değerlendiremedik ama oyunda düşündüklerimizin çoğunu yaptık ve sonuca gidemedik. Taraftarın üzüntüsünü anlıyoruz, ama futbolun içinde galibiyetler de mağlubiyetler de var. Bugün ki oyun bana umut verdi. Bunları ileri ki zamanlarda becereceğimizi düşünüyorum" dedi.