  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 15 °C

İpekoğlu: "Oyun Bana Umut Verdi”

» »
İpekoğlu: "Oyun Bana Umut Verdi”
Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, "Gol pozisyonlarını değerlendirme açısından şansızlık da beceriksizlikte var"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, "Gol pozisyonlarını değerlendirme açısından şansızlık da beceriksizlikte var"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, kendi evinde 2-1 mağlup oldukları Balıkesirspor maçının ardından yaptığı basın toplantısında, "Balıkesirspor gibi bir takıma 8-9 pozisyona giriyorsanız atmamız lazımdı. Balıkesirspor 3 pozisyona girdi. Gol pozisyonlarını değerlendirme açısından şansızlık da beceriksizlik de var. Play-off şansımız matematiksel olarak devam ettiği müddetçe devam edeceğiz ama şansınız bu maçtan sonra zorlaştı. Oyunun boyunu biraz uzakmış olabiliriz, Burak Çalık'ın yaptığı koşuları engelleme adınaydı biraz. Bulduğumuz 9 pozisyondan üçünü değerlendireceksiniz. Bunu yapamazsanız sıkıntı yaşarsınız. Bu ligin en doğru oynayan takımlarından biri Balıkesir, üstelik en formda orta saha ve forvet oyuncularına sahip takım Balıkesirspor. Transfer tahtasını açamamış da olsalar ellerinde iyi bir kadro var. Pozisyonları değerlendiremedik ama oyunda düşündüklerimizin çoğunu yaptık ve sonuca gidemedik. Taraftarın üzüntüsünü anlıyoruz, ama futbolun içinde galibiyetler de mağlubiyetler de var. Bugün ki oyun bana umut verdi. Bunları ileri ki zamanlarda becereceğimizi düşünüyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alanyaspor - Adanaspor Maçının Ardından25 Şubat 2017 Cumartesi 17:38
  • Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi25 Şubat 2017 Cumartesi 17:28
  • Karabükspor, Gençlerbirliği Hazırlıklarını Tamamladı25 Şubat 2017 Cumartesi 17:23
  • Hakan Ünal: “Yeni Mahalle Maçına Hazırız”25 Şubat 2017 Cumartesi 17:23
  • Türkiye Bayanlar Hentbol Süper Ligi25 Şubat 2017 Cumartesi 17:18
  • Tff 1. Lig25 Şubat 2017 Cumartesi 17:08
  • U23 Türkiye Bayan Güreş Şampiyonası’nda İlk Gün Sona Erdi25 Şubat 2017 Cumartesi 17:03
  • Spor Toto Basketbol Ligi25 Şubat 2017 Cumartesi 17:03
  • Spor Toto Süper Lig25 Şubat 2017 Cumartesi 17:03
  • Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi25 Şubat 2017 Cumartesi 16:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti