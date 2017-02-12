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İpekoğlu: "Skor Aldatmasın"

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İpekoğlu: "Skor Aldatmasın"
Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, "Baktığımızda bugüne kadar rakibe bu kadar gol pozisyonu vermemiştik" dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, "Baktığımızda bugüne kadar rakibe bu kadar gol pozisyonu vermemiştik" dedi.

Büyükşehir Gaziantepspor karşısında alınan 4-1'lik galibiyet sonrası değerlendirmelerde bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, "Maçtan önce Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının zor olacağını biliyorduk. Skor aldatmasın açıkçası Gaziantep Büyükşehir Belediyespor takımı da birçok gol pozisyonuna girdi. Maçın kırılma anı Zülküf'ün kurtarmış olduğu penaltı atışı diyebiliriz. Ardından Leroy'un atmış olduğu gol var. Baktığımızda bugüne kadar rakibe bu kadar gol pozisyonu vermemiştik. Kazanmamız içinde risk aldık gol pozisyonlarına girdik ama dediğim gibi birçok defa rakibe gol pozisyonları verdik. Bu kadar gol pozisyonu vermemiz bizler için normal bir şey değil. Ofansif oyuncular ile de savunma anlayışını biraz daha çalışmamız gerekiyor. Kaleci Emrullah'ın pozisyonu net bir şekilde göremedim ancak bir tutma çekme durumu varsa kırmızı kart doğrudur" ifadelerini kullandı.

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