İpekoğlu'ndan son dakika istifa açıklaması

Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, son zamanlarda gündeme gelen istifa söylemleriyle ilgili açıklama yaptı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor hafta sonu oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesislerinde yaptığı ter antrenmanı ile başladı. Düz koşu ve yenileme çalışması yapılan antrenmanda futbolcuların morallerinin bozuk olduğu gözlemlendi. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan İpekoğlu, takımın son durumu hakkında bilgi verdi.

“İstifa edip gitmemiz Samsunspor’a ciddi sıkıntılar doğurur”

İstifa konusunun takıma zarar verebileceğini ifade eden Engin İpekoğlu, “Şu anda öylesine bir başarısızlık var ki kongre kararın oluşturduğu sıkıntılar var. Bu sıkıntılar içerisinde yeni gelecek yönetimli oturur konuşuruz. Bizle devam etmek isterlerse ederiz, istemezlerse istifa eder, çeker gideriz. Federasyona başvuran oyuncu sayımız çok fazla. Kongre var. Yabancı transferi yapılacak. Yerli oyuncuların birçoğunun kalması gerekiyor. Onların paralarının ödenmesi lazım. Transfer tahtasının kaldırılması gerekecek. Bu sorunlar içerisinde kendimizi sorumlu hissettik. İstifa edip gitmemiz Samsunspor’a ciddi sıkıntılar doğurur diye düşünüyorum. Kongre sürecini bekleyeceğiz. Kongre sonrasında duruma bakacağız” dedi.

“Ramazan ile yollarımız ayrıldı”

Ramazan Övüç ile kulübün bağlarını kopardıklarını belirten İpekoğlu, “Ramazan Övüç genç bir arkadaşımız. Bir takım sıkıntıları var. Bunları çok fazla dile getirmek istemiyoruz. Kendi iç meselemiz. Ramazan’ın biraz kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor. Takım içerisinde takımın takımdaşlık düzenini bozan oyuncu, genç bir oyuncu da olsa birkaç sefer tolere ederiz. Ramazan ile birkaç kez görüme yaptık. Tavsiyelerde bulunduk ama aynı kafa yapısıyla devam etti. Buna rağmen aynı davranışlara devam etti. Sonrasında yollarımızı ayırma kararı aldık. Kendisine bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Gol atalım diye 4 kaleli antrenman metotları uygulayacağız”

Gol yollarındaki sıkıntıları çözmek için arayışlar içerisinde olduklarının altını çizen deneyimli teknik adam sözlerini şöyle tamamladı:

“Gol bölgelerinde sıkıntı yaşıyoruz. Bir türlü kaleyi bulamıyoruz. Onun için antrenman şeklimizi de değiştirdik. Artık 4 kaleli antrenman metotları uygulayacağız. Belki antrenmanlar dahilinde de 4 kaleye gol atabiliriz. Sadece 1 devrede 4-5 pozisyona giriyoruz ama değerlendiremiyoruz. Bunu çözemedik. Takımda gol kaçırmayan futbolcu yok gibi. Önümüzde Giresunspor maç var. Bizim açısından derbi niteliğinde. İyi bir takımlar. Lig sıralamaları da bunu gösteriyor. Deplasmanlarda yine iyi oynuyoruz ama bunu iç sahalardaki maçlara da yansıtmamız lazım. Rakip kim olursa olsun 3 puan almamız lazım. Kendimizi alt sıralardan uzaklaştırmamız lazım. Bu ligde 2-3 galibiyet üst üste alan yukarılara çıkabilir. Burada taraftarımızı da çok iş düşüyor. 90 dakika boyunca takımlarını desteklemeleri lazım.”