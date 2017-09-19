İpek’ten Hicri Yılbaşı Mesajı

Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, "Hicri Yılbaşı" münasebetiyle tebrik mesajı yayımladı.

Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, "Hicri Yılbaşı" münasebetiyle tebrik mesajı yayımladı.

Yayınladığı mesajda 1439'uncu hicri yılını en içten dilekleriyle tebrik eden İpek, "Hicri yıl başının 21 Eylül 2017 Perşembe günü hicri yılın ilk günü 1 Muharrem1439'dur. Dini sebeplerle bir yerden bir yere göç anlamına gelen hicret, özellikle Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (sallallahü aleyhi veselem) Mekke'den Medine'ye göç etmesi olayını ifade etmektedir. Bu kutlu yolculuk için öz yurdundan ayrılan Mekkeli Müslümanlara Muhacir, onları bağrına basan ve onlarla her türlü imkanlarını paylaşan Medineli Müslümanlara da Ensar denmiştir. Hicret bir medeniyet yürüyüşüdür. Hicretle temiz toplum özlemi Medine'de gerçekleşmiş, bu dönem Asrı Saadet olarak tarihe geçmiştir. Miladi 622 yılında gerçekleşen bu hadise, İslam tarihinin dönüm noktalarından biridir. Nitekim Hazreti Ömer'in (radyallahü anh) halifeliği döneminde Hicret, Müslümanların hicri yılının başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Rasûl-i Ekrem, hicri takvimin ilk ayı olan muharrem ayını Allah'ın ayı olarak nitelendirip Ramazandan sonraki en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir. Bu ayın onuncu günü "Aşûra" günüdür. Muharremin dokuzuncu günü ile birlikte onuncu günü ya da onuncu günü ile on birinci günü oruç tutulması sünnet kabul edilmiştir. 1439 hicri yılınızı en içten dileklerimle tebrik eder, yeni yılın hanelerimize bereket, memleketimize ve tüm insanlığa huzur getirmesini diler, Allah'ın yasaklarını terk eden muhacirlerden olmanızı Yüce Mevlâ'dan niyaz ederim" ifadelerini kullandı.