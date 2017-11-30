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İpekyolu Belediyesi Kışa Hazır

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İpekyolu Belediyesi Kışa Hazır
Van'ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında yapacakları çalışmalar için yeni kıyafet ve teçhizatlarıyla...

Van'ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında yapacakları çalışmalar için yeni kıyafet ve teçhizatlarıyla hazır hale getirildi.

İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, hizmetlerini her türlü hava koşullarında sürdüren ekipleri ziyaret ederek, kış şartlarına uygun kıyafet ve ekipmanlarının dağıtımını yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Garaj Amirliğinde ekiplere hizmet verecek berber salonunun da hizmete açıldığı ziyarette, Başkan Vekili Öztürk ekiplerle sohbet ederek karşılaşılan zorluklar hakkında bilgi aldı.

Belediye ekiplerinin 300 personelle sürdüreceği hizmetlerde kullanılacak ekipman ise, 20 adet sıkıştırma çöp kamyonu, 2 adet vinçli sıkıştırma çöp kamyonu, 3 adet damperli açık kasa kamyon, 4 adet mini damperli çöp aracı,

4 adet yıkama ve sulama aracı, 1 adet konteyner yıkama aracı, 3 adet büyük süpürge aracı, 6 adet traktör arkası çekilir tip süpürge aracı, 1 adet römorklu traktör, 1 adet kazıcı yükleyici, 2 adet servis minibüs, 7 adet binek araç ve 3 adet pikap olduğu belirtildi.

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