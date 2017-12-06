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İpekyolu Belediyesinden Kadınlar İçin 4 Ayrı Kurs

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İpekyolu Belediyesinden Kadınlar İçin 4 Ayrı Kurs
Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından kadınlar için 4 farklı kurs açıldı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından kadınlar için 4 farklı kurs açıldı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye bünyesindeki Maya Kadın Yaşam Merkezinde kadınlara yönelik İş-Kur ve İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü destekli 4 farklı kurs açıldığı belirtildi. Açıklamada, "Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonundaki kurslarımız; ev tekstili ürünleri, kadın üst giysileri dikimi, kadın giysileri dikimi ve trikotaj üzerine olup 80 bayan kursiyere verilecektir. Kurslarımız 5 ay sürecek ve kursiyerlerimiz aylık 500 TL ücret alarak hem ev ekonomisine katkıda bulunabilecek hem de boş zamanlarını değerlendirmiş olacaklar. Kurs bitiminde de kursiyerlerimize sertifika verilecektir. Ayrıca kurs malzemeleri belediyemiz tarafında temin edilip, kursiyerler hiçbir masrafa girmeden yaptıkları ürünleri isterlerse kendi ihtiyaçlarında kullanabilecek, isterlerse de ekonomik gelir amaçlı kullanabileceklerdir. Maya Kadın Yaşam Merkezimizde ayrıca çocuk oyun ve gelişim odası da bulunuyor. Burada kursiyerlerimiz kurs alırken, çocukları da hocalarımız eşliğinde hem eğitim almış olacak hem de eğlenmiş olacaklar. Belediyemiz, kadınlarımızı sosyal hayata kazandırmak amaçlı çalışmalarına aralıksız devam edecektir" denildi.

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