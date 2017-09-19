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İpekyolu Belediyesinden Yol Ve Asfaltına Çalışması

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İpekyolu Belediyesinden Yol Ve Asfaltına Çalışması
Van'ın İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yeni yol ve asfalt yapımı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yeni yol ve asfalt yapımı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İlçenin en işlek sokaklarından olan Kışla Sokak, ekiplerin titiz ve hızlı çalışmalarının ardından yeni görünümüne kavuştu. 700 metre uzunluğundaki sokakta yapılan çalışmalar çerçevesinde öncelikle sokak yıkanarak temizlendi ve emülsiyon işlemi yapıldı. Ardından 5 gün boyunca asfalt dökümü ve silindiraj işlemi yapılarak sokak yaya ve taşıt trafiğine hazır hale getirildi.

Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk de bugün Kışla Sokağa giderek incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yeni yol ve asfaltlama çalışmalarının bundan sonra da aynı kararlılık ve hızla devam edeceğini belirten Öztürk, incelemeleri sonrasında vatandaşlarla ve mahalle esnafıyla sohbet etti.

Vatandaşlar, çalışmalardan duydukları memnuniyeti iletirken, Öztürk de hedeflerinin daha çağdaş ve yaşanılabilir İpekyolu oluşturmak olduğunu vurguladı.

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