İpekyolu Gençlik Merkezine ‘Ayın Gençlik Merkezi’ Ödülü

Van'ın İpekyolu Gençlik Merkezi, 265 gençlik merkezi arasında "Eylül Ayı Gençlik Merkezi" seçildi.

Van'ın İpekyolu Gençlik Merkezi, 265 gençlik merkezi arasında "Eylül Ayı Gençlik Merkezi" seçildi.

2017 yılı Eylül ayında aylık üye sayısı, faaliyetlere katılım sayısı, STK'lar ile yapılan ortak proje sayısı, sosyal medya üzerinden ulaşılan kişi sayısı, gönüllülük, Bakanlık projelerinin başarıyla uygulanması gibi yapılan değerlendirmeler sonucunda 265 gençlik merkezleri arasında "Eylül Ayı Gençlik Merkezi" seçilen İpekyolu Gençlik Merkezinin ödülünü Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Cevdet Arslan aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığında düzenlenen törenle Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu tarafından Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'a ödül takdim etti.

Aldıkları ödülden dolayı mutluluklarını ifade eden Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "İpekyolu Gençlik Merkezimiz, Van'da gençliğin kalbinin attığı yer haline gelmiştir. Çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecektir. İnşallah bu ödülün devamlılığını sağlayacağız. Bu ödülün ilimize kazandırılması anlamında emeği geçen başta Gençlik Merkezi Müdürümüze, koordinatör şube müdürümüze, diğer gençlik merkezi müdürlerimize, gençlik liderlerimize, gönüllü gençlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.