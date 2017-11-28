  • BIST 104.760
  • Altın 162,466
  • Dolar 3,8990
  • Euro 4,6440
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 13 °C

İpekyolu Gençlik Merkezine ‘Ayın Gençlik Merkezi’ Ödülü

» »
İpekyolu Gençlik Merkezine ‘Ayın Gençlik Merkezi’ Ödülü
Van'ın İpekyolu Gençlik Merkezi, 265 gençlik merkezi arasında "Eylül Ayı Gençlik Merkezi" seçildi.

Van'ın İpekyolu Gençlik Merkezi, 265 gençlik merkezi arasında "Eylül Ayı Gençlik Merkezi" seçildi.

2017 yılı Eylül ayında aylık üye sayısı, faaliyetlere katılım sayısı, STK'lar ile yapılan ortak proje sayısı, sosyal medya üzerinden ulaşılan kişi sayısı, gönüllülük, Bakanlık projelerinin başarıyla uygulanması gibi yapılan değerlendirmeler sonucunda 265 gençlik merkezleri arasında "Eylül Ayı Gençlik Merkezi" seçilen İpekyolu Gençlik Merkezinin ödülünü Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Cevdet Arslan aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığında düzenlenen törenle Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu tarafından Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'a ödül takdim etti.

Aldıkları ödülden dolayı mutluluklarını ifade eden Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "İpekyolu Gençlik Merkezimiz, Van'da gençliğin kalbinin attığı yer haline gelmiştir. Çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecektir. İnşallah bu ödülün devamlılığını sağlayacağız. Bu ödülün ilimize kazandırılması anlamında emeği geçen başta Gençlik Merkezi Müdürümüze, koordinatör şube müdürümüze, diğer gençlik merkezi müdürlerimize, gençlik liderlerimize, gönüllü gençlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu Projeyle Ev Hanımları İş Sahibi Oluyor, Çocuklar Okula Gidiyor28 Kasım 2017 Salı 07:48
  • Kabadüz’de Elektrik Hatları Yenileniyor28 Kasım 2017 Salı 07:33
  • Başkan Alıcık’ın Okullara Desteği Sürüyor28 Kasım 2017 Salı 07:08
  • Kızılay Meydanı’ndaki Lale Heykeli Kaldırıldı28 Kasım 2017 Salı 03:23
  • Mısır Yüklü Tır Devrildi, 1 Yaralı28 Kasım 2017 Salı 00:03
  • Dargeçit’te Çıkan Yangında Ev Yandı, 1 Kişi Dumandan Zehirlendi.27 Kasım 2017 Pazartesi 23:48
  • "Ustalara Saygı" Etkinliğinin Bu Haftaki Konuğu Ahmet Ümit Oldu27 Kasım 2017 Pazartesi 23:03
  • Mete Yarar: “Teröre 300 Milyar Dolar Harcamak Zorunda Kaldık”27 Kasım 2017 Pazartesi 23:03
  • Adana’ya Şehit Ateşi Düştü27 Kasım 2017 Pazartesi 22:53
  • Unıdo 17. Genel Kurul Toplantısı Viyana’da Başladı27 Kasım 2017 Pazartesi 22:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti