İpekyolu Kaymakamı Ve Belediye Başkan Vekili Öztürk’ten Kurum Ve Stk Temsilcilerine Ziyaret

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, kurum, dernek ve STK temsilcilerini ziyaret etti.

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, kurum, dernek ve STK temsilcilerini ziyaret etti.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, göreve başladıktan sonra esnaf ziyaretlerinin yanı sıra kurum, dernek ve STK temsilcilerini de ziyaret ediyor. Başkan Vekili Öztürk, sırasıyla yeni başkanlığa seçilen Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Van Şube Başkanı Abdullah Aras'ı, İl Kültür ve Turizm Müdür'ü Muzaffer Aktuğ'u, Anadolu Basın Birliği Van Şube Başkanı Ayhan Yazlık'ı ve Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ayhan Kahraman'ı ziyaret etti. Kurum ve STK ziyaretinin ardından son olarak meslektaşı olan ve yeni göreve başlayan Tuşba Kaymakamı Meral Uçar'a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.