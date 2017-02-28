İpekyolu’na Tuzaklanan Patlayıcı İmha Edildi

Mardin'de uluslararası İpekyolu'na tuzaklanan el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.

Mardin'de uluslararası İpekyolu'na tuzaklanan el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.

Edinilen bilgelere göre, Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında, uluslararası İpekyolu'nun Kızıltepe-Viranşehir arasında kalan bölümüne, PKK'lı teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı bulundu. Bunun üzerine yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatan güvenlik güçleri, bölgeye bomba imha uzmanlarını çağırdı. Uzmanlar, yaptıkları incelemenin ardından patlayıcıyı kontrollü bir şekilde infilak ettirildi. Patlamanın etkisiyle karayolunda 1,5 metre derinliğinde çukur oluştu.

Uzun araç kuyruklarının da oluştuğu yol, çukurun kapatılmasının ardından trafiğe açıldı.