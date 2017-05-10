İplik Fabrikasında Korkutan Yangın

Şanlıurfa'da bir iplik fabrikasında çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'da bir iplik fabrikasında çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 1'inci Organize Sanayi Bölgesindeki bir iplik fabrikasında gece saatlerinde makinaların aşırı ısınması sonucu yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yanan makinaya müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürülürken içerdeki duman ise tahliye edildi. Yangın nedeniyle yaralanan olmazken makinalarda maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.