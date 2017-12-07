Irak, Abd’den Geri Adım Atmasını İstedi

Irak, ABD Hükümeti'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri çekmesini istedi.

Irak, ABD Hükümeti'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri çekmesini istedi.

Irak Hükümeti, terörizmin tırmanmasını önlemek için ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararından geri adım atmasını istedi. Irak Hükümeti, "Bölgenin ve dünyanın istikrarı konusundaki bu kararın tehlikeli yansımalarına karşı dikkat çekmek istiyoruz. ABD yönetimi, aşırılıklara yol açacak ve terörizm in tırmanmasına yol açacak bu kararı geri çekmelidir" açıklamasında bulundu.