Irak Ankara Büyükelçisi Dr. Hisham Al-alawi’den Rektör Gündoğan’a Ziyaret

Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Hisham Al-Alawi, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Hisham Al-Alawi, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede Irak üniversiteleri ile Anadolu Üniversitesi arasında yapılabilecek olası akademik iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, ziyaret sonrası görüşmeyi değerlendirdi. Gündoğan, "Geçtiğimiz günlerde Başbakanımızın Irak ziyareti sırasında yükseköğretim ile ilgili protokoller imzalandı. Irak Ankara Büyükelçisi Dr. Hisham Al-Alawi'de bu kapsamda Irak üniversiteleriyle Türk üniversiteleri arasındaki iş birliklerini artırmak amacıyla Üniversitemizi ziyaret ettiğini belirtti. Büyükelçi Al-Alawi ayrıca Üniversitemizi yakından tanıdıklarını belirterek, Anadolu Üniversitesi ile Irak Üniversiteleri arasında protokol imzalanması talebinde bulundu. Biz de kendileriyle memnuniyetle iş birliği içerisinde olabileceğimizi söyledik. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde Irak üniversiteleriyle eşleştirmeler yapılarak iş birliği protokolleri imzalanacak" dedi.