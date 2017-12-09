Irak Başbakanı İbadi: “Irak’ın Kontrolü Sağlandı, Deaş’la Savaş Bitti”

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, DEAŞ'ın Irak'tan tamamen çıkarıldığını ve Irak'ın kontrolünün sağlandığını söyledi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, DEAŞ'ın Irak'tan tamamen çıkarıldığını ve Irak'ın kontrolünün sağlandığını söyledi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin Irak'ta kontrolü sağladığını ve terör örgütü DEAŞ'la savaşın bittiğini belirtti. İbadi, Irak güçlerinin Suriye sınırının tamamında kontrolü sağladığını, DEAŞ'ın kontrolündeki son yerlerin de geri alındığını açıkladı. İbadi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada DEAŞ'la savaşın sona erdiğini ifade ederek, "Kahraman silahlı kuvvetlerimiz Irak-Suriye sınırında kontrolü sağladı. Ulus için birlik ve fedakarlıklarla DEAŞ'ı yendik. Yaşasın Irak ve halkı" şeklinde paylaşımda bulundu.