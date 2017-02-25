Irak Güçleri, Musul’da Şehrin Diğer Yarısını Ele Geçirmek İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Irak güçleri, Musul şehrinin diğer yarısını ele geçirmek için yaptıkları hazırlıkları tamamladı.

Irak güçleri, Musul şehrinin diğer yarısını ele geçirmek için yaptıkları hazırlıkları tamamladı.

Binbaşı Visam Şemmeri, Irak güçlerinin Musul'un güneyinde Fırat nehrinin sağ kıyısındaki DEAŞ'a karşı bir saldırı başlattığını, dördüncü köprüye ulaştıklarını, askeri, nehrin sağ tarafına geçirmek için nehrin sol tarafında yüzen bir köprü kurulacağını söyledi. Şemmeri, halen DEAŞ ile çatışmalara devam edildiğini ve çok sayıda DEAŞ unsurunu öldürdüklerini söyledi. Yakında bölgenin tamamının ele geçirildiğini açıklayacaklarını kaydetti.

Birinci Tugaya'dan Albay Falah Al Vebden, harekete bu noktadan başlayıp, şehrin kuzey batısına doğru ilerleyeceklerini, görevlerinin nehrin karşı tarafında bulunan şehir meclisi, güvenlik ve hükümet binalarını ve son köprüyü ele geçirmek olacağını ifade etti.

Albay Falah Al Vebden, sokak çatışmalarında tecrübeli olduklarını, başbakanın, koalisyon güçlerinin buna şahit olduğunu iddia etti. Al Vebden, şu anda El Dendan mahallesinde olduklarını bir sonraki mahallenin Guvsek olduğunu, ondan sonra ise hükümet binalarının bulunduğu eski mahallenin geldiğini, güçlerinin hücuma geçmek ve buraları ele geçirmek için hazır olduğunu söyledi.

Yüzbaşı Firas ise Irak güçlerinin Musul uluslararası havaalanını ele geçirdikten sonra, DEAŞ'ın havaalanını tamamen kullanılamaz hale getirdiğini, dış tel örgülerin dışında hava alanı içindeki bütün binaların ve pistlerin tahrip edildiğini söyledi.