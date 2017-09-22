Irak Silahlı Kuvvetleri, Huveyce Harekatında Deaş’tan 11 Köyü Kurtardı

Haşdi Şabi ve Irak askeri güçleri Huveyce'nin DEAŞ'tan kurtarılması için ikinci bir cepheden saldırı başlattı.

Haşdi Şabi ve Irak askeri güçleri Huveyce'nin DEAŞ'tan kurtarılması için ikinci bir cepheden saldırı başlattı.

Haşdi Şabi resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi ve Irak Silahlı Kuvvetlerinin Huveyce'nin DEAŞ'tan kurtarılması için Huveyce'nin batısından ikinci bir cephe açtığını açıkladı.

Açıklamada, Haşdi Şabi ve Irak Silahlı Kuvvetlerinin Kerkük'ün güney batısında bulunan Huveyce'nin batısında Zab bölgesine doğru bu sabah şafak vaktinde bir saldırı başladığı belirtildi.

Dün Huveyce'yi kurtarma harekatının lideri General Abdul Emir Raşid Yarallah, DEAŞ'ın elinde bulunan 11 köyün kurtarıldığını açıkladı. Emir Yarallah, harekatın birinci safhasının bittiğini söyledi.