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Iraklı Dünürlerin Tartışması Kanlı Bitti: 1’i Ağır 3 Yaralı

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Iraklı Dünürlerin Tartışması Kanlı Bitti: 1’i Ağır 3 Yaralı
Konya'da Irak uyruklu iki aile arasında kız alıp verme yüzünden başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1'i ağır 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Konya'da Irak uyruklu iki aile arasında kız alıp verme yüzünden başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1'i ağır 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Merkez Selçuklu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Adilaltan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinen bilgiye göre, 1 yıl önce evlenen Irak uyruklu Hatice V. ile Mahmut Ahmed çiftinin aileleri arasında Hatice'yi geri istedikleri gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası kızlarını geri isteyen Apdil Hadi V. (50) ile çocukları Mustap V. ve Muhammed V. dünürleri Hasan Ali A'nın evinin bulunduğu sokağa geldi. Sokak üzerinde bir araya gelen iki grup arasında tekrar tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine bıçak, makas ve sopaların kullanıldığı kavgada Hasan Ali A. ile eşi Leyla Ali M., ve çocuğu Felah A. gelinlerinin abileri ve babası tarafından bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Hasan Ali A.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri dünürünü bıçaklayarak yaralayan, Apdil Hadi V. ile çocukları Mustap V. ve Muhammed V.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Iraklı Dünürlerin Tartışması Kanlı Bitti: 1’i Ağır 3 Yaralı

Iraklı Dünürlerin Tartışması Kanlı Bitti: 1’i Ağır 3 Yaralı

Iraklı Dünürlerin Tartışması Kanlı Bitti: 1’i Ağır 3 Yaralı

Iraklı Dünürlerin Tartışması Kanlı Bitti: 1’i Ağır 3 Yaralı

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