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Iraklı Mültecilerin Cenazeleri Reyhanlı’da Toprağa Verildi

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Iraklı Mültecilerin Cenazeleri Reyhanlı’da Toprağa Verildi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Iraklı mültecilerden 9'unun cenazesi Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Iraklı mültecilerden 9'unun cenazesi Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Cenazeler, otopsinin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesine ait cenaze araçlarıyla Reyhanlı'daki Hatay Büyükşehir Mezarlık kompleksine getirildi. Cenazeler burada yıkanıp kefenlendikten sonra, komplekste bulunan görevliler tarafından cenaze namazları kılındı. Cenazeler, Suriyelilerin defnedildikleri mezarlıkta toprağa verildi.

Kaza, 3 Aralık Pazar günü saat 15.00 sıralarında Altınözü ilçesi Yolağzı Mahallesi ile Kansu Mahallesi arasında meydana gelmiş, kaçak göçmen taşıyan minibüs ile karşı yönden gelen kamyonun karıştığı kazada 11 kişi yaşamını yitirmişti.

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