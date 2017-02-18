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Iraklı Türkmen Kadınlar Eşlerine Kavuşmak İstiyor

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Iraklı Türkmen Kadınlar Eşlerine Kavuşmak İstiyor
ADIYAMAN (İHA) – Terör örgütü DEAŞ'tan kaçarak Türkiye'ye sığınan Iraklı Türkmen kadınlar, İsveç'e giden eşlerine kavuşmanın ümidi ile yaşıyor.

ADIYAMAN (İHA) – Terör örgütü DEAŞ'tan kaçarak Türkiye'ye sığınan Iraklı Türkmen kadınlar, İsveç'e giden eşlerine kavuşmanın ümidi ile yaşıyor.

Irak'ın Tuzhurmatu'ya bağlı Yenice köyünde yaşarken terör örgütü DEAŞ'ten kaçan Neza Kasim ve gelini Line Abdulemir, kızı İman Fevzi ile 5 çocuk Türkiye'ye sığındı. Neza Kasim'ın damadı ve oğlu, kendileri Türkiye'ye gelmeden yaklaşık 1 yıl önce DEAŞ'tan kaçarak İsveç'e gitti. Eşleri İsveç'te kendileri Adıyaman merkez Musalla Mahallesinde 2 odalı bir evde ikamet eden kadınlar 5 çocuk ile yaşam mücadelesi veriyor.

Neza Kasim (75), İman Fevzi (34) ve Line Abdulemir (26) 4 aydan beri yaşadıkları Adıyaman'da komşuların yardımları ile yaşıyor. Irak'ta maddi sıkıntı çekmediklerini, eşleriyle birlikte mutlu olduklarını dile getiren aile, İsveç hükümetinin eşlerini Türkiye'ye göndermesini istiyor.

Anne Neza Kasim, Türkiye'ye sığındıklarını belirterek, "Bizim adamlar savaştılar ve sonunda kaçtılar. Adamlarımız bizden 1 yıl önce kaçtılar. Allah razı olsun bize yardım edenlere. Komşuların yardımı ve devletin yardımlarıyla yaşıyoruz. Tek isteğim oğlumun ve damadım gelmesidir" dedi.

İman Fevzi, eşine kavuşmak istediklerini söyleyerek, "Savaştan kaçtık, bizim köyümüzü yaktılar. Köyümüzden hiçbir şey kalmadı, evleri yıktılar. Köyde halimiz çok iyiydi, zengindik. Kocalarımız tehdit edilince kaçtılar. Kocalarımız bizden 1 yıl önce kaçmak zorunda kaldı. Biz de 4 aydan beri Türkiye'de yaşıyoruz. Kocalarımız İsveç'teler. Buraya dönmek istiyorlar ama İsveç devleti müsaade etmiyor. Irak'a dönerlerse orada onları öldürürler. Türkiye'ye gelmesine izin vermiyorlar. Eğer Türkiye isterse buraya gelebilirler. Ya bizi götürsünler, ya onları buraya getirsinler" ifadelerini kaydetti.

7 yaşındaki Resul Kasim ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, babasını istediğini söyledi.

Iraklı Türkmen Kadınlar Eşlerine Kavuşmak İstiyor

Iraklı Türkmen Kadınlar Eşlerine Kavuşmak İstiyor

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