İran, 2 Bin Kilometre Menzilli Füze Denemesi Yaptı

İran, ABD Başkanı Donald Trump'a meydan okumak için başarıyla orta menzilli bir füze denemesi yaptığını açıkladı.

İran, ABD Başkanı Donald Trump'a meydan okumak için başarıyla orta menzilli bir füze denemesi yaptığını açıkladı.

2 bin kilometre menzilli Hurremşah isimli füzenin fırlatılma anı devlet televizyonunda gösterildi. Testin ne zaman yapıldığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada İran'ın nükleer programını ve 2015 yılında İran'la yapılan anlaşmayı tenkit etmişti. Cuma günü İran Devlet Başkanı Ruhani, askeri tören sırasında yaptığı konuşmada İran'ın caydırıcı askeri gücünü artıracağını söylemişti. Birden çok savaş başlığı taşıyabilen orta menzilli füze Hürremşah Tahran'da dün yapılan askeri törende gösterilmişti.

ABD, geçen Temmuz ayında, terör teşkilatlarını desteklemekle suçladığı İran'in balistik füze programlarına karşı yeni yaptırımlar açıklamıştı. ABD İran'ın Ocak ayında yaptığı balistik füze denemesinin 2015 yılında altı ülke ile yaptığı, nükleer programını sınırlaması karşılığında yaptırımların hafifletilmesi anlaşmasının ruhunu ihlal ettiğini belirterek yaptırım kararı almıştı.

ABD Başkanı Trump, İran'ı küçük haydut rejimler grubuna eklemiş ve İran'ın nükleer programının ABD'yi rahatsız ettiğini söylemişti. İran Devlet Başkanı Ruhani ise onu "uluslararası siyasete yeni gelen külhanbeyi" olarak nitelemiş ve onu cahillikle ve nefret edebiyatı yapmakla suçlamıştı. Ruhani, anlaşmadan çekilmekle tehdit eden Trump'a karşı, ülkesinin anlaşmayı ihlal eden ilk taraf olmayacağını söyledi.