İran Cumhurbaşkanı Ruhani Trump’ı Kınadı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran nükleer anlaşmasına ilişkin yorumlarından dolayı ABD Başkanı Donald Trump'ı kınadı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran nükleer anlaşmasına ilişkin yorumlarından dolayı ABD Başkanı Donald Trump'ı kınadı.

BM 72'inci Genel Kurulu toplantısında konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'la nükleer anlaşma konusunda ABD Başkanı Trump'ı yorumlarından dolayı kınadı. Ruhani, yeni ABD yönetiminin inandırıcılığını kaybettiğini ve uluslararası güveni baltaladığını ifade etti.

Öte yandan, Trump ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İran nükleer anlaşmasına ilişkin "kararını verdiğini" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump dün BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, İran anlaşmasının ABD'nin imza attığı tarihteki en kötü ve tek taraflı anlaşma olduğunu ve bu anlaşmanın ABD'liler için utanç kaynağı olduğunu belirtmişti.