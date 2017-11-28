  • BIST 105.271
  • Altın 163,234
  • Dolar 3,9265
  • Euro 4,6730
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

İran İle Tekstilde İşbirliği

» »
İran İle Tekstilde İşbirliği
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van'a davet ettikleri İranlı tekstilci iş adamlarıyla yaptıkları toplantının...

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van'a davet ettikleri İranlı tekstilci iş adamlarıyla yaptıkları toplantının olumlu geçtiğini belirterek, "Bu ilişkilerimizi sıcak tutmak için önümüzdeki dönemde Van'dan İran'a bir grup tekstilci iş adamını götüreceğiz" dedi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) düzenlenen "TRB 2 Bölgesi-İranlı Tekstil Yatırımcılar Toplantısı'yla ilgili bir değerlendirmede bulunan Genel Sekreter Halil İbrahim Güray, İran'ın Van için önemli bir komşu olduğunu söyledi. İran'ın Tebriz ve Urumiye kentlerinden tekstilci iş adamlarını davet ettiklerini ifade eden Halil İbrahim Güray, "Aralarında bürokrat ile ticaret ve sanayi odalarından temsilcilerin de bulunduğu 22 kişilik tekstilci iş adamı heyetini ilimizde ağırladık. Verimli geçen toplantının ardından misafirlerimiz tekstilkent başta olmak üzere ilimizin değişik yerlerindeki tekstil fabrikalarını gezdiler. Ziyaretlerde ikili görüşmeler de yapılarak, önümüzdeki dönem için güzel sonuçların alınacağına inanıyorum" dedi.

"Tekstil sektörünü tanıtmak, iş adamları arasında işbirliği zemini oluşturmak istiyoruz"

Güray; Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerini kapsayan TRB-2 bölgesinde gelişmekte olan tekstil sektörünü tanıtmak, iş adamları arasında işbirliği ve diyalog zemini oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti. Güray, "Bu çerçevede buraya gelen İranlı heyeti, ilimizdeki tekstilci iş adamlarıyla bir araya getirdik. İşbirliği olanaklarının da dile getirildiği faydalı görüşmeler oldu. Karşılıklı konuşmalar yapılarak, işbirliği konuları üzerinde duruldu. Toplantının ardından misafirlerimizi tekstilkente ve bazı tekstil fabrikalarına götürdük, incelemelerde bulundular. Bu ziyaretlerde bazıları bire bir görüşmek için randevulaşıp bir araya geldiler, ön görüşmeler yapıldı. Umutlu olduğumuz bu durumun anlaşmalara dönüşüp dönüşmeyeceğini de önümüzdeki günlerde göreceğiz" diye konuştu.

Tekstilci iş adamları İran'a götürülecek

İran pazarının önemli bir yer olduğunu dile getiren Güray, "İran pazarı TRB-2 bölgemiz için çok önemlidir. Kentimizin kalkınması ve gelişmesi için sınır komşumuz İran ile ticaretimizi en üst seviyeye getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İran heyetinin yaptığı ziyaretin ardından, bu defa biz tekstilci iş adamlarından oluşan bir heyetle Tebriz ve Urumiye'ye gideceğiz. Orada yapılabilecek çalışmaları ve işbirliğini yerinde görerek, iş adamlarımızın ilişkilerini geliştirmelerine destek olacağız" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mehmet Babacan: “Şirket Geleneğini Bozduk”28 Kasım 2017 Salı 09:38
  • Karademir: "Tarım Alanları Yok Oluyor, Kırsal Nüfus Azalıyor"28 Kasım 2017 Salı 09:28
  • Borsa Güne Düşüşle Başladı28 Kasım 2017 Salı 09:28
  • Salihli Osb’de Dev Yatırım İçin İmzalar Atıldı28 Kasım 2017 Salı 09:23
  • Katı Yakıtlar Verileri Açıklandı28 Kasım 2017 Salı 09:23
  • “Eski Tapulardaki Sahte Satışlara Dikkat”28 Kasım 2017 Salı 09:18
  • Orkide İthalatına Adana’dan Yerli Ve Milli Çözüm28 Kasım 2017 Salı 09:18
  • Yeni Gayrimenkul Yasasına Göre; Hüküm Giymiş Kişiler Emlakçı Olamayacak28 Kasım 2017 Salı 09:13
  • Resmi Rezerv Varlıkları Ekim’de Yüzde 5,2 Arttı28 Kasım 2017 Salı 09:13
  • İnşaat Sektöründe İstihdam Üçüncü Çeyrekte Azaldı28 Kasım 2017 Salı 09:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti