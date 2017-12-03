  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 17 °C

İran Meclis Başkanı Laricani: "Abd Ve Müttefiklerinin Bölgede Problem Oluşturmak İçin Yeni Planları Var"

» »
İran Meclis Başkanı Laricani: "Abd Ve Müttefiklerinin Bölgede Problem Oluşturmak İçin Yeni Planları Var"
İran Meclis Başkanı Ali Laricani, "ABD ve müttefiklerinin bölgede problem oluşturmak için yeni planları var, ancak planlarının olması, başarı elde edecekleri...

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, "ABD ve müttefiklerinin bölgede problem oluşturmak için yeni planları var, ancak planlarının olması, başarı elde edecekleri anlamına gelmez" dedi.

İran resmi televizyon kanalında konuşan İran Meclis Başkanı Ali Laricani, İran ile 5+1 ülkeleri arasında gerçekleşen nükleer anlaşmaya değinerek, "Aceleci olmayacağız. İnşallah nükleer anlaşmanın sonu iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ali Laricani açıklamasının devamında, "İran önemli bir hususta başarı elde etti. İran İslam Cumhuriyeti, Irak ve Suriye hükümetlerinin yardım isteği üzerine terörizme karşı ciddi bir hareket başlattı. Bu konu bölgenin güvenliği için de, İran'ın güvenliği için de son derece önemliydi. Bugün İran'ın sahip olduğu güvenliği bu kararlara borçluyuz" diye konuştu.

Laricani, ABD'nin bölgede yeni planları olduğuna değinerek, "ABD ve müttefiklerinin bölgemizde yeni problemler oluşturmak için planları var ancak planlarının olması, başarı elde edecekleri anlamına gelmez. Biz İsrail ve bölgede sorun oluşturmaya çalışan ülkeler dışında, tüm bölge ülkeleri ile dostça ilişkilere sahibiz. Bölgenin geleceği, bölge ülkeleri tarafından belirlenmelidir" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ak Parti’li Karaoğlu: "Sarıçam Hükümet Yatırımlarıyla Gelişiyor"03 Aralık 2017 Pazar 08:38
  • İran Silahlı Kuvvetleri: "İran İslam Cumhuriyetinin Füze Gücü Tartışma Konusu Olamaz"03 Aralık 2017 Pazar 08:33
  • Chp Samandağ İlçe Başkanlığına Turgay Abacı Seçildi03 Aralık 2017 Pazar 08:23
  • Ruhani: "Bazı Ülkelerin Prenslerden Ötürü Sorun Yaşaması Bizim Problemimiz Değil"02 Aralık 2017 Cumartesi 23:08
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas’la Telefonda Görüştü02 Aralık 2017 Cumartesi 22:43
  • Chp Burdur Merkez İlçede Başkan Değişmedi02 Aralık 2017 Cumartesi 20:58
  • Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı: "Abd Başkanı Donald Trump Ve Yönetimi Nükleer Savaş İçin Yalvarıyor"02 Aralık 2017 Cumartesi 20:33
  • Miroğlu, Mor Gabriel Manastırı’nı Ziyaret Etti02 Aralık 2017 Cumartesi 20:28
  • Başbakan Yardımcısı Işık: “Türkiye’ye Karşı Hiç Kimsenin Bir Komplo Kurmasına Müsaade Etmeyiz”02 Aralık 2017 Cumartesi 20:13
  • Bakan Özhaseki Bozok Buluşması’na Katıldı02 Aralık 2017 Cumartesi 20:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti