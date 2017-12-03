İran Meclis Başkanı Laricani: "Abd Ve Müttefiklerinin Bölgede Problem Oluşturmak İçin Yeni Planları Var"

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, "ABD ve müttefiklerinin bölgede problem oluşturmak için yeni planları var, ancak planlarının olması, başarı elde edecekleri...

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, "ABD ve müttefiklerinin bölgede problem oluşturmak için yeni planları var, ancak planlarının olması, başarı elde edecekleri anlamına gelmez" dedi.

İran resmi televizyon kanalında konuşan İran Meclis Başkanı Ali Laricani, İran ile 5+1 ülkeleri arasında gerçekleşen nükleer anlaşmaya değinerek, "Aceleci olmayacağız. İnşallah nükleer anlaşmanın sonu iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ali Laricani açıklamasının devamında, "İran önemli bir hususta başarı elde etti. İran İslam Cumhuriyeti, Irak ve Suriye hükümetlerinin yardım isteği üzerine terörizme karşı ciddi bir hareket başlattı. Bu konu bölgenin güvenliği için de, İran'ın güvenliği için de son derece önemliydi. Bugün İran'ın sahip olduğu güvenliği bu kararlara borçluyuz" diye konuştu.

Laricani, ABD'nin bölgede yeni planları olduğuna değinerek, "ABD ve müttefiklerinin bölgemizde yeni problemler oluşturmak için planları var ancak planlarının olması, başarı elde edecekleri anlamına gelmez. Biz İsrail ve bölgede sorun oluşturmaya çalışan ülkeler dışında, tüm bölge ülkeleri ile dostça ilişkilere sahibiz. Bölgenin geleceği, bölge ülkeleri tarafından belirlenmelidir" diye konuştu.