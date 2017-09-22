İran Ordusu Güç Gösterisi Yaptı

İran silahlı kuvvetleri, Kutsal Direniş Haftası'nda, İmam Humeyni'nin türbesinin yanında Hasan Ruhani ve üst seviye askeri komutanların da katıldığı...

İran silahlı kuvvetleri, Kutsal Direniş Haftası'nda, İmam Humeyni'nin türbesinin yanında Hasan Ruhani ve üst seviye askeri komutanların da katıldığı gösteri yürüyüşünde güç gösterisinde bulundu.

Askeri tören yürüyüşünde İran hava kuvvetleri, kısa orta ve uzun menzilli füzeler ve ileri teknoloji top sistemleri gösterildi. Yürüyüş sırasında 2 bin kilometre menzilli füzelerde gösterildi.

Askeri törende konuşan Başkan Hasan Ruhani, İran İslam Cumhuriyeti'nin, füzeler dahil İran'ın bütün alanlarda askeri kabiliyetlerini geliştirme ve güçlendirmeye devam edeceğini söyledi. Ruhani, "İster sever ister sevmezsiniz, İran askeri kabiliyetlerin caydırıcı seviyede güçlendirecek bunun için de kimseden izin almayacaktır" dedi.

Ruhani, İran'ın silahlarının ülkeyi ve bölgedeki insanları saldırgan insanların saldırılarına karşı korumak içindir. İran askeri güçleri herhangi bir devlete saldırı için kullanılmayacaktır, fakat saldırganları caydıracaktır.