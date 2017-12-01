İran’da 6.0 Şiddetinde Deprem

İran'ın doğusunda 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Afganistan ve Pakistan'da da hissedildi.

İran'ın doğusunda 6.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

İran'ın doğusunda 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Afganistan ve Pakistan'da da hissedildi. ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, İran'ın doğusunda yaklaşık 800 bin kişinin yaşadığı Kirman kentinin 58.6 kilometre kuzeydoğusunda, Zarand kentinin de 73.6 kilometre doğusunda meydana gelen depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü.

12 Kasım'da Irak-İran sınırında 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, 540 kişi hayatını kaybederken, 8 bin kişi yaralanmıştı.