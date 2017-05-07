İran’da Polis Bir Genç Kadını Kasıtlı Olarak Ezdi

İran'da polis, başı açık olduğu gerekçesiyle kimliğine el koyduğu ve bu durumu protesto etmek için aracın önüne geçen genç kadını kasti olarak ezdi.

İran'da polis, başı açık olduğu gerekçesiyle kimliğine el koyduğu ve bu durumu protesto etmek için aracın önüne geçen genç kadını kasti olarak ezdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İran'ın Yezd eyaletine bağlı Ardekan şehrinde polis genç bir kadını aracıyla kasıtlı olarak ezdi. Genç kadının başı açık olduğu gerekçesiyle kimlik kartına polis tarafından el konduğu iddia edilirken, kadının da polisi protesto etmek amacıyla aracın önüne geçtiği belirtildi. Polislerin, aracı genç kadının üzerine kasıtlı olarak sürdüğü bildirilirken, bu ana ilişkin görüntüler ise amatör kamera tarafından kaydedildi. Sosyal medyada dün paylaşılan görüntülerin ne zaman çekildiği bilinmezken, kazanın ardından genç kadının sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

İran polisi, geçen yıl başkent Tahran'da başı açık İranlı kadınları tutuklaması için 7 bin gizli polisin görevlendirildiğini açıklamıştı. Yakalanan kadınların kurallara uymadıkları gerekçesiyle tutuklandığı bildirilmişti. İran'da 1981 yılında kadınlar İçin "İslami Giyim Yönetmeliği" yürürlüğe girmiş, kadınların saçlarını örtmesi hükümet tarafından mecburi hale getirilmişti.