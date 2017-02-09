İran’daki Turizm Fuarında Trabzon’a Büyük İlgi

İran'ın başkenti Tahran'da açılan turizm fuarında Trabzon standı yaklaşan Nevruz tatili öncesinde İranlılar'ın büyük ilgisini çekti.

İran'ın başkenti Tahran'da açılan turizm fuarında Trabzon standı yaklaşan Nevruz tatili öncesinde İranlılar'ın büyük ilgisini çekti.

İran'ın başkenti Tahran'da açılan turizm fuarında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası da stant kurarak bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor. TTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat İskender, TTSO Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Gençcelep ve Nevzat Özer ile TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Gürkök, TTSO standında konukları ağırlıyor, Trabzon ve Doğu Karadeniz Bölgesi hakkında bilgiler veriyor, görsel dokümanlar dağıtıyor.

TTSO Yönetim Kurulu Üyesi Murat İskender, İranlılar'ın özellikle Doğu Karadeniz ve Trabzon'a büyük ilgi gösterdiklerini vurgulayarak "Biliyorsunuz İran'da Nevruz tatili yaklaşıyor. Bu tatilde Türkiye'ye ve Doğu Karadeniz'e çok sayıda İranlı geliyor. Standımıza gösterilen ilgiden bu yıl gelen İranlı turist sayısının artacağını tahmin ediyoruz. Bu fuarın ve tanıtım fırsatının Nevruz tatili öncesine gelmesi çok isabetli oldu" dedi.

TTSO'nun Trabzon ve Doğu Karadeniz'in doğal ve tarihi güzelliklerini tanıttığı, oda üyesi firmaların broşürlerinin dağıtıldığı standı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Ttekin de ziyaret etti. TTSO heyeti, Bakan Yardımcısı Yayman'a hatıra plaketi verdi.

TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Gürkök de TTSO standına ilginin kendilerini Nevruz Bayramı ve yaklaşan turizm sezonu öncesinde umutlandırdığını söyledi.