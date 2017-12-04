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İran’dan Abd’ye: "İran’ın Çabaları Olmasaydı Şimdi Abd Sokaklarında Terör Saldırılarına Tanık Olurduk’"

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İran’dan Abd’ye: "İran’ın Çabaları Olmasaydı Şimdi Abd Sokaklarında Terör Saldırılarına Tanık Olurduk’"
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "İran'ın çabaları olmasaydı şimdi ABD sokaklarına terör saldırılarına tanık olurduk" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "İran'ın çabaları olmasaydı şimdi ABD sokaklarına terör saldırılarına tanık olurduk" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Danışmanı Jared Kushner'in İran karşıtı iddialarına tepki gösterdi. Kasımi, "İran İslam Cumhuriyeti'nin başta Irak ve Suriye olmak üzere terör ve aşırıcılığa karşı gösterdiği çabalar ve fedakarlıklar olmasaydı şimdi Amerika sokaklarında aşırıcı gruplar tarafından terör eylemlerine tanık olurduk. Dolayısıyla uluslararası toplumun İran'ın bölgede terörist ve radikal akımlara karşı mücadele doğrultusundaki siyasetleri ve fedakarlıklarına minnettar olmalıdır" dedi.

"ABD tarafından ileri sürülen söz konusu suçlamalar İran'ın bölgedeki komşularıyla en iyi ilişkilere sahip olduğu dönemde yapılıyor"

Kasimi, "ABD Başkanı'nın başdanışmanı tarafından İran'a karşı İran'ın müdahaleci ve aşırıcı olduğu yönündeki suçlamaları, aslında ABD'li yetkililerin İran'ın terörizme karşı çabalarından ötürü oluşmuş olan yenilgi psikolojisinden kaynaklanıyor. ABD'li yetkililer bu tavırlarla İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yalan iddialarda bulunarak, bölgede İran'a karşı gergin bir atmosfer yaratarak kendi varlığını kurtarmaya çalışıyor. ABD tarafından ileri sürülen söz konusu suçlamalar, İran'ın bölgedeki komşularıyla en iyi ilişkilere sahip olduğu dönemde yapılıyor" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner yaptığı bir açıklamada, "ABD Başkanı Trump, İran'ın müdahaleleri durdurulmadan barış müzakerelerinin ilerlemeyeceğine inanıyor. Ancak hükümetimiz bölge ülkelerini İran'a karşı ve bu ülkenin müdahalelerine karşı bir araya getirmekte büyük ilerleme kaydetmiştir" demişti.

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