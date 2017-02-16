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İranlı Dolandırıcılar Osmancık Polisinden Kaçamadı

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İranlı Dolandırıcılar Osmancık Polisinden Kaçamadı
Çorum'un Osmancık ilçesinde sahte paralarla dolandırıcılık yapmaya kalkışan İranlı uyruklu 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde sahte paralarla dolandırıcılık yapmaya kalkışan İranlı uyruklu 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Caddesi üzerinde Ahmet A.'nın (58) dükkanına gelen İranlı Ali G. (38) cebinden tedavülden kalkan YTL'yi göstererek bal almak istediğini söyledi. Ahmet A. paraların geçersiz ve eski olduğunu söyleyerek, çekmecesinde bulunan yaklaşık 9 bin TL parayı çıkartarak geçerli paraları gösterdikten sonra paraları tekrar yerine koydu. İş yeri sahibi, bir süre sonra Ali G.'ye çay vermek için mutfağa geçti. Ahmet A. çay ile geri döndüğünde Ali G.'yi masanın diğer köşesinde ayakta durur vaziyette gördü. İranlı'nın durumundan şüphelenmeyen Ahmet A. telefon görüşmesi yapmak için dükkan önüne çıktığı sırada Ali G.'yi caddenin karşısında duran bir arabaya binerken gördü ve el sallayarak vedalaştı. Dolandırıldığının farkına varamayan ve şahısın durumundan şüphelenmeyen Ahmet A. akşam satlerinde çekmeceye bakınca paranın yerinde olmadığını fark etti.

Ahmet A.'nın polisi arayarak İranlı şahıslar tarafından dolandırıldığını haber vermesinin ardından harekete geçen Osmancık emniyet ekipleri, MOBESE kameralarını inceleyerek şahsın eşkali ve bindiği aracın plakasını tespit ederek çevre il ve ilçe emniyet müdürlüklerini bilgilendirdi.

Tek başına olmadığı tespit edildi

Emniyet ekipleri, plakası belirlenen araç ve verilen eşkal üzerinden yürüttükleri takip sonucunda Ali G.'nin tek başına olmadığını tespit etti. Aracın plakasından sorgusunu yapan polis, Hatay'dan bir firmadan kiralandığı bilgilerine ulaştı. Polisler GPRS üzerinden takip ettikleri 31 K 0284 plakalı aracın Havza'da bir termal otelde olduğunu tespit etti. Ali G.'nin paraları çekmeceden alıp dükkandan çıktıktan sonra araçla olay yerinden birlikte uzaklaşan Mehdi G. (43) ve Abbas B. (34) gözaltına alınarak sorguları yapılmak üzere Osmancık Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Şahıslar emniyetteki sorgularının ardından haklarında düzenlenen evrakla adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısının mahkemeye sevk ettiği dolandırıcılar tutuklanarak Çorum Cezaevine gönderildi.

Malatya'da da tırnakçılık yöntemiyle yaklaşık 4 bin 500 TL dolandırıcılık yapan şahısların, dolandırılan bir müşteki ve tarafından teşhis edildiği, olay yerinden elde edilen kamera görüntülerindeki şahısların aynı kişiler olduğu tespit edildiği, yakalanan şahısların üzerinden yaklaşık 100 TL, bin 800 Amerikan Doları, 100 Euro ve 6 bin Özbek Somu çıktığı öğrenildi.

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