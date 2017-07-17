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İranlı İş Adamları Düzce’de Yatırım Yapacak

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İranlı İş Adamları Düzce’de Yatırım Yapacak
Mirzaei Petrol Uluslar arası Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Hossein Mirzaei'nin davetlisi olarak Düzce'ye gelen İranlı iş adamları Teyyıp Moradi ve Alireza...

Mirzaei Petrol Uluslar arası Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Hossein Mirzaei'nin davetlisi olarak Düzce'ye gelen İranlı iş adamları Teyyıp Moradi ve Alireza Mirzaei kentte yatırım yapacaklar.

İran'da maden-inşaat-petrol ürünleri üretimi sektöründe iş yapan İranlı iş adamları Teyyıp Moradi ve Alireza Mirzaei Mirzaei Petrol Uluslar arası Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Hossein Mirzaei'nin davetlisi olarak Düzce'ye geldiler. Mirzaei Petrol Uluslar arası Ticaret şirketi ile ortaklık yaparak maden, inşaat ve bazı fabrikalar inşa ve açılımını Düzce ilinde ve Gümüşova ve Kaynaşlı ilçelerinde gerçekleştirmek amacıyla ziyaret gerçekleştirdiler.

Mirzaei Petrol uluslar arası Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Hossein Merzaei ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada "İnşallah ilk anlaşmalara göre 2018 yılının ilk 6 ayının sonuna kadar bazı büyük projeler üçlü ortaklık şeklinde Düzce ve ismi geçen ilçelerinde proje inşaları başlanacaktır. Yaklaşık 30 gün sonra tekrar geldiklerinde hep birlikte Vali, belediye başkanı ve ticaret odası başkanla da resmi görüşmeleri gerçekleştireceğiz" dedi.

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