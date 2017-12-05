  • BIST 106.119
  • Altın 158,385
  • Dolar 3,8642
  • Euro 4,5788
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 14 °C

İranlı Mühendislerin Sağlık Durumları İyi

» »
İranlı Mühendislerin Sağlık Durumları İyi
Türkiye-İran sınırının İran tarafında silahlı saldırıya uğrayan ve yardım istedikleri Türk askerlerince tedavileri yapılamak üzere Kars'a getirilen...

Türkiye-İran sınırının İran tarafında silahlı saldırıya uğrayan ve yardım istedikleri Türk askerlerince tedavileri yapılamak üzere Kars'a getirilen İranlı mühendislerin sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Kars Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan İranlı mühendisleri Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Rektör Prof. Dr. Sami Özcan, İran'dan askeri yetkililer ziyaret ettiler.

Yaklaşık 2 saat hastanede kalan Vali Rahmi Doğan ve beraberindekiler, daha sonra İranlı yetkilileri Iğdır'a yolcu etmek üzere dışarı çıktılar. Burada bir süre İranlı heyetle görüşen Vali Doğan, gazetecilere açıklama yapmazken, Doğan, sadece tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Öte yandan İranlı mühendislerin yakınlarının da hastaneye geldiği öğrenildi. İsimleri öğrenilmeyen yaralıların tedavileri Kars'ta devam edecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sinop’ta Hamsi 15 Lira05 Aralık 2017 Salı 11:23
  • Ambarlı Limanında Ele Geçirilen Kaçak Oyuncaklar Laboratuvarda İncelendi05 Aralık 2017 Salı 11:23
  • Gelendost Ülkü Ocaklarından Özel Program05 Aralık 2017 Salı 11:23
  • Özel Çocuklar Polis Olup Telsizle Anons Yaptılar05 Aralık 2017 Salı 11:23
  • 10 Yılda 163 Aile Ev Sahibi Oldu, Binlerce Öğrenciye Burs Verildi05 Aralık 2017 Salı 11:18
  • Alıcık, “Alt Yapısı Tamamlanan Tüm Yollara Parke Taşı Döşenecek”05 Aralık 2017 Salı 11:18
  • Eğirdir’de Genç Çiftçilere Destek Devam Ediyor05 Aralık 2017 Salı 11:18
  • Akarsuya Düşen Türk Bayrağını Çıkaran Lisesi Gençler Konuştu05 Aralık 2017 Salı 11:18
  • Silahla Vurulmuş Köpeğe Gözü Gibi Bakıyor05 Aralık 2017 Salı 11:13
  • Semira Şiko Ve Çocuklarına Konterner Kentte Sıcak Yuva05 Aralık 2017 Salı 11:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti