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“İrem Derici, Anoreksiya Hastalığına Tutulmuş Olabilir”

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“İrem Derici, Anoreksiya Hastalığına Tutulmuş Olabilir”
Diyetisyen Selin Başkurt, hastanede yoğun bakımda tedavi gören ünlü şarkıcı İrem Derici'nin Anoreksiya (Az yemek yeme ya da bazı zamanlarda hiç yemek...

Diyetisyen Selin Başkurt, hastanede yoğun bakımda tedavi gören ünlü şarkıcı İrem Derici'nin Anoreksiya (Az yemek yeme ya da bazı zamanlarda hiç yemek yememe hastalığı) tutulmuş olabileceğini söyledi.

İrem Derici'nin Acıbadem Fulya Hastanesi'nde astroenterit ve idrar yolu enfeksiyonu tanıları ile takip edilirken gelişen elektrolit dengesizlikleri, vücut toplam su dengesi bozuklukları ve solunum zorluğu nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

"Anoreksiya ölümle bile sonuçlanabiliyor"

Aç kalarak diyet yapmanın bilimsel bir yanı olmadığını vurgulayan Başkurt, "Kendisi katıldığı programlarda ve verdiği demeçlerde aç kalarak diyet yapmanın yanlış olduğunu belirtmekte. Kötü örnek olmak istemediğini, aç kalarak sağlıklı olmayan bir şekilde kilo verdiğini kendiside belirtmişti. Anoreksiya hastalığına tutulmuş olabilir. Psikolojik boyutları var. Bunun sonuçları ölümle bile sonuçlanabiliyor. Devam ederse sağlıksız beslenmeye ya da önüne geçilmezse. Umarım böyle bir şey olmaz. Kendisi sağlıklı tercihler yapmaya başlar" dedi.

"Örnek olmasın"

İrem Derici'nin aç kalarak diyet yapmasının örnek alınmaması gerektiğini belirten Başkurt, "Yeterli ve dengeli beslenmenin yollarını arayalım. Bunu bilmiyorsak uzmanlarına danışalım. Zayıflama ya da görünme uğruna bu tarz sağlıksız yönelimlerde bulunma hoş değil tabii ki. Hayatımızı aksatıyor hiç gerek yok" dedi.

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