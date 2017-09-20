İrem Derici'nin sağlık durumu hakkında son dakika..

“HASTAMIZIN YOĞUN BAKIM TEDAVİSİ SÜRÜYOR”

18 Eylül 2017, Salı günü Acıbadem Fulya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’ne transfer edilerek tedavi altına alınan Sanatçı İrem Derici’nin sağlık durumuyla ilgili; Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

İrem Derici’nin bazı sağlık parametrelerinin daha iyiye gittiğini ancak yoğun bakım tedavisinin devam ettiğini belirten Prof. Dr. Reha Baran, “Hastamız İrem Derici’nin hastanemize transfer edilmesinin üzerinden 48 saat geçti. Hastamız hem bağırsak hem de idrar yolu enfeksiyonu oluşumu sonrası, sıvı elektrolit dengesizliklerini tolere edememiş ve sorun, solunum yetersizliğine dönüşmüş olarak hastanemizde yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Bazı parametreleri düne göre daha iyi olmakla beraber, yoğun bakım servisimizdeki takibini sürdürüyoruz. Solunum ve enfeksiyon parametreleri düzeldiği takdirde yoğun bakımdan çıkarılabilir durumda olacaktır’’ dedi.

Gazete okuyor, televizyon seyrediyor

Sanatçı İrem Dericinin bilincinin açık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Reha Baran “Şu anda bilinci açık yani bizimle temas kuruyor ve isteklerini belirtebiliyor, televizyon izleyebiliyor, gazete okuyabiliyor” dedi. Sanatçı İrem Derici’nin tüm organlarının ilk geldiği güne göre daha iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Reha Baran “böbrekleri bitti” gibi söylemlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak “Böyle bir durum söz konusu değil. Böbrekleri de gayet güzel çalışıyor. Şu anda takibi ve tedavisi devam ediyor. Birkaç gün daha yoğun bakımda tutmayı planlıyoruz çünkü bazı değerleri tam istediğimiz şekilde yerine oturmadı ve oksijen ihtiyacı halen devam ediyor. Ama bunun da günler içerisinde gittikçe düzeleceğini düşünüyoruz. Hastamızın bizimle iletişimi, uyumu gayet iyi. Şu anda fazla bir sıkıntımız yok. Ara sıra ateşi çıkıyor onun da takibini yapıyoruz. Hepsinin önlemini almaya çalışıyoruz” dedi.

İyileşme süreci sürüyor

İrem Derici’nin iyileşme süreciyle ilgili umutlu olduklarını söyleyen Prof. Dr. Reha Baran sözlerine şöyle devam etti: “Sağlığı şu anda ilk geldiği güne göre daha iyi. Biz tedavisini yapan ekip olarak umutluyuz, hastamızın daha iyi olacağını düşünüyoruz. Ama şu anda hangi gün taburcu olacağı ile ilgili bir karar vermek için çok erken. Önümüzdeki bir iki gün bizim açımızdan yol gösterici olacak. Ancak dramatik bir durumu yok” dedi.