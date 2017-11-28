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İrfan Buz: “3-1’lik Net Bir Skorla Yeni Malatyaspor’u Yendik”

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İrfan Buz: “3-1’lik Net Bir Skorla Yeni Malatyaspor’u Yendik”
Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "3-1'lik net bir skorla Yeni Malatyaspor'u yendik. Kadro...

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "3-1'lik net bir skorla Yeni Malatyaspor'u yendik. Kadro derinliği açısından bütün arkadaşlarımı kullanma adına önemli bir maçtı" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Osmanlıspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi Osmanlıspor 3-1 kazanırken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buz, "3-1'lik net bir skorla Yeni Malatyaspor'u yendik. Kadro derinliği açısından bütün arkadaşlarımı kullanma adına önemliydi. Üstüne koymaya devam edeceğiz. Eski takımımı seyrettiğim zaman özellikle ligde Beşiktaş maçında dolu statta oynaması beni gururlandırıyor. Malatya'daki herkese selamlarımı yolluyorum, onları seviyorum. Futbolda her şey olabilir. Önümüzde Başakşehir maçı var. O maça iyi konsantre olup oradan puanlarla dönmek istiyoruz. En çok sevindiğim olay, Ali Eren'in güzel performans göstermesi. Her futbolcunun önemli olduğunu göstermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bizim ilk hedefimiz ligde gereken puanları almak"

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hedefleriyle ilgili gelen soruya ise Buz, "Hedeflerimiz uzun vadeli olamayacak. Bizim ilk hedefimiz ligde gereken puanları puanları almak. Kadro derinliği açısından burada arkadaşlarımızı görmek onları kullanmak ve değerlerini artırıp takım haline getirmek bizim için önemli. Hep kazanmaya çalışacağız. Uzun vadeli planla değil de her maça farklı bakacaksın ve kazanmaya çalışacaksın" şeklinde konuştu.

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