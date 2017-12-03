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İrfan Buz: “87. Dakikadaki Pozisyon Gol Olsaydı 1 Puan Alacaktık”

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İrfan Buz: “87. Dakikadaki Pozisyon Gol Olsaydı 1 Puan Alacaktık”
Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, müsabakanın 87. dakikasında çok net pozisyonları olduğunu belirterek, "O gol olsaydı 1 puan alacaktık" dedi.

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, müsabakanın 87. dakikasında çok net pozisyonları olduğunu belirterek, "O gol olsaydı 1 puan alacaktık" dedi.

Osmanlıspor, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında basın toplantısında konuşan Başkent ekibinin Teknik Direktörü İrfan Buz, "Önemli bir maça çıktık. Sistemi ve formda hocası olan bir takımla karşılaştık. Durumumuz malum. Deplasman fobimizi kırmak istiyorduk. Puan ve puanlar almak istiyorduk. Oyuna ortak olmak isteyen bir Osmanlıspor vardı. 87. dakikada çok net pozisyonumuz vardı. O gol olsaydı 1 puan alacaktık. Duran topta çok basit bir gol yedik. Gelişmekte olan bir görüntümüz var. İçeride kazanıyoruz ama deplasmanda bunu kıramadık. Trabzonspor maçında da 94. dakikada yenildik. Bu maçta 1 puan çok önemli olurdu. Gelişmemiz gerekiyor. Final paslarda daha net olmalıyız. İçerideki Alanyaspor maçına iyi hazırlanacağız. Başakşehir'e de Avrupa'da ve ligde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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