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İrfan Buz: "Çok Önemli Bir Galibiyet Aldık"

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İrfan Buz: "Çok Önemli Bir Galibiyet Aldık"
TFF 1. Lig'in 21. haftasının kapanış maçında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda Büyükşehir Gaziantepspor'u Eren Tozlu'nun 90+2. dakikada attığı golle...

TFF 1. Lig'in 21. haftasının kapanış maçında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda Büyükşehir Gaziantepspor'u Eren Tozlu'nun 90+2. dakikada attığı golle sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig'in 21. haftasının kapanış maçında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda Büyükşehir Gaziantepspor'u son dakika da bulduğu golle 2-1 mağlup ederek 40 puanla liderliğe yükseldi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor'un Teknik Direktörü İrfan Buz, iki takım açısından önem arz eden bir karşılaşmaya çıktıklarını söyleyerek, "Önemli eksiklerle Gaziantep'e geldik. Ferhat Kiraz ve Murat Akça'nın olmaması bizim açımızdan çok büyük eksiklikti. Ama diğer arkadaşlarımızın mücadele de ne kadar özverili oynayıp da burada inanarak çıkıp çok çok önemli bir galibiyet aldılar. Burada bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Maç bitimine kadar gerçekten hiç susmadılar. Onlara tekrardan teşekkür ediyorum. Sahadan görevini yapan futbolcu kardeşlerime de teşekkür ediyorum" dedi.

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