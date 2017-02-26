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İrfan Buz: “Haklı Bir Galibiyet Aldık”

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İrfan Buz: “Haklı Bir Galibiyet Aldık”
Altınordu galibiyetiyle zirvedeki yerini koruyan Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör İrfan Buz, karşılaşma boyunca baskılı oynadıklarını belirterek,...

Altınordu galibiyetiyle zirvedeki yerini koruyan Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör İrfan Buz, karşılaşma boyunca baskılı oynadıklarını belirterek, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi.

Altınordu galibiyeti sonrasında düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyleyerek, "43 puan yaptık. Rakiplerimiz kazanınca biz de cevap vermeliydik. Altınordu kolay bir takım değil. Ancak ilk devreye baktığımızda çok baskılı oynadık, rakibi kendi sahasına kapattık. Sağdan soldan geldik ancak golü bulamadık. Devre arasında arkadaşlarıma aynen devam edeceğimizi söyledim. Mükafatımızı da aldık ikinci yarıda. Öne geçtikten sonra oyunu biraz açtık ve onlar da gelmek durumundaydı. Stres artıyor böyle bir maçta. 1-0 öndesiniz ve 3 puan sizde ama duran toptan, karambolden gol yiyebilirsiniz. Önemli olan 3 puan almaktı. Bunu da yaptık. Özellikle Murat'ın golü çok güzeldi. Haklı bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımız itici güç oldu"

Rakipler kazanınca doğal olarak stres oluştuğunu söyleyen Buz, "Biz kendi oyunumuzu oynamak durumundayız. Tabii ki baskı altında oynamak durumundasınız. Bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bu stres altında, güzel bir ambiyansta oynadık. Taraftarlarımız bizi destekledi. Tüm Malatyalılar'a teşekkür ediyorum. İtici güç oldular bizim için. Sahada da gerçekten iyi bir mücadele vardı. Diğer rakiplerimize de bakabilirsiniz, futbolu da kıyaslayabilirsiniz. Biz önümüze bakıyoruz. 43 puan yaptık. 12 maçımız var. Önümüzde Balıkesirspor maçımız var ve şu anda onu düşünüyoruz" dedi.

"Beşiktaş camiasına teşekkür ederim"

Vodafone Arena'yı kullanmalarına izin veren Beşiktaş yönetimini de unutmayan İrfan Buz, "Burada sayın Başkan Fikret Orman'a ve tüm Beşiktaş camiasına çok teşekkür etmek istiyoruz. Bize 2 kez bu imkanı sağladıkları için kendilerine minnettarız. Camiamız adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bizim adımıza çok büyük bir zevkti. Bu davranışlarından dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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