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İrfan Can Kahveci Başakşehir’de

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İrfan Can Kahveci Başakşehir’de
Başakşehir Kulübü, genç futbolcu İrfan Can Kahveci ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir Kulübü, genç futbolcu İrfan Can Kahveci ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir devre arası ilk transferinde 21 yaşındaki İrfan Can Kahveci ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbola 7 yaşında Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda başlayan İrfan Can, Fuat Çapa döneminde Gençlerbirliği ile profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzaladı ve 2012-2013 sezonunda Gençlerbirliği A2 takımında düzenli olarak forma giymeye başladı. Gençlerbirliği A Takımı'yla da, 27 Nisan 2012'de, Türkiye Kupası mücadelesinde ilk kez Kayserispor'a karşı maçın son 5 dakikasında forma giyen İrfan, 2013-2014 sezonunda tecrübe kazanması için Gençlerbirliği'nin altyapı takımı olan Hacettepe'ye gönderildi. Burada 34 maçta 4 gol kaydeden ve 2013-2014 sezonu sonunda Hacettepe'nin 2. Lig'e yükselmesine katkıda bulunan İrfan Can, 2014-2015 sezonu başında Gençlerbirliği A Takımı kadrosuna alındı.

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